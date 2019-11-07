Lüks ve konfor dolu kış sarayları

Kış kapıya dayandığına göre, soğuk ayların gözdesi kayak tatili için hazırlıklar da başlamış demektir. Son yıllarda çok sayıda kayak sever için gecelerini sevimli ve konforlu bir dağ evinde, çatırdayan ateşin başında, gündüzleri ise karlı kaplı pistlerin tadına bakarak geçirmek ya da spa ve gurme menüler gibi ayrıcalıklı hizmetler sunan lüks bir otelde konaklamak yeterliydi. Fakat bu anlayış, son yıllarda değişti ve özellikle konfor ve lüks beklentisi giderek yükseldi. Şimdi özel şoförler, özel jetler, dünyanın en nadir ve kıymetli şarapları, Michelin yıldızlı şefler tarafından hazırlanmış özel menüler, misafirlerin tüm isteklerini anında karşılayacak özel bir ekip, özel sinema gösterimleri, buz üstünde organize edilmiş piknikler ve el yapımı igloo’larda düzenlenen kokteyl partileri gibi aklın alabileceği her türlü konfor ve lüks, kayak tatillerinin vazgeçilmezleri arasında. Brandlifemag.com, bu zengin deneyimi sunan yerlerden bazılarını derledi...
Aynı zamanda oldukça uzak bir kaçış noktası olan, karla kaplı vadilerin ve Kuzey Buz Denizi’ne inen tepelerin ortasındaki Deplar Farm’a, Akureyri’ye yapacağınız uçuş sonrasında gösterişli bir Mercedes’le ya da özel bir helikopterle ulaşıyorsunuz.
Devasa büyüklükteki, özel olarak dekore edilmiş çiftlik evinize vardığınızda sizi beş odalı özel bir spa, biri içeride biri dışarıda olmak üzere jeotermik olarak ışıtılmış iki havuz, duş alırken vadi manzarasını da izleyebileceğiniz konforlu banyolar bekliyor.
Ayrıca özel kar arabanızla çiftliğinizin çevresindeki tepeleri keşfedebilir; özel bir helikopterle dağ zirvelerine kayak yapmak için uçabilirsiniz.
Deplar Farm - İzlanda
Deplar Farm - İzlanda
Deplar Farm - İzlanda
Deplar Farm - İzlanda
İtalya’da küçük bir vadi kasabası olan Ortisei’den telesiyej ya da atlı kızaklar yoluyla ulaşabileceğiniz Adler Mountain Lodge, Alpler’de sınırsız bir konfora sahip olabileceğiniz ender dağ evlerinden.
18 süit odanın ve 12 bungalovun bulunduğu Adler Mountain Lodge’un en eşsiz özelliklerinden biri de kar manzaralı sonsuzluk havuzu ve arnika gibi Alpler’e özel doğal bitkilerle hazırlanmış özel spası.
Tamamen organik malzemelerle pişirilmiş yemeklerin özel bir şef tarafından sunulduğu bu dağ evi, dünyanın en güzel manzarasına karşı huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlere göre.
Adler Mountain Lodge - Ortisei
Adler Mountain Lodge - Ortisei
Adler Mountain Lodge - Ortisei
Adler Mountain Lodge - Ortisei
Adler Mountain Lodge - Ortisei
Adler Mountain Lodge - Ortisei
Adler Mountain Lodge - Ortisei
Adler Mountain Lodge - Ortisei
Adler Mountain Lodge - Ortisei
Chalet Calistoga, özellikle kusursuz servis kalitesiyle karla kaplı vadilerde sonsuz huzur vaat eden nadir yerlerden.
Özel şefiniz tarafından hazırlanmış Alpler’e özgü eşsiz lezzetler sayesinde unutamayacağınız tatlar keşfedecek; size hizmet etmek için görevlendirilmiş ekibin beklenmedik anlarda karşınıza çıkaracağı sürprizler karşısında hayrete düşeceksiniz.
Akşam yemeği öncesi özel konserler, sihirbaz ve havaifişek gösterileri, pistlerde piknik ziyafetleri, kayaktan sonra sizi bir fincan sıcak çikolata ya da özel bir şampanyayla karşılayan görevliler ve çok daha fazlası… Hayal etmesi bile güzel değil mi?
Chalet Calistoga - Val D’Isere
Chalet Calistoga - Val D’Isere
Chalet Calistoga - Val D’Isere
Chalet Calistoga - Val D’Isere
Verbier’deki çok sayıda ultra lüks dağ evi arasından hem mimarisi hem de devasa boyutlarıyla sıyrılan Chalet Chouqui; dokuz yatak odası, iki büyük salonu, barı, sineması, şarap mahzeni ve terastaki dağ manzaralı sıcak havuzuyla misafirlerinin kendilerini ayrıcalıklı hissetmesi için her detayın düşünüldüğü yerlerden.
İç tasarımda da detaylara özenin gözden kaçmadığı bu sevimli dağ köşkü, aynı zamanda özel personeli, yiyeceklerin ve şampanyaların su gibi akmasını sağlayan iki deneyimli şefi, sizi istediğiniz zaman pistlere ve dükkanlara taşıyacak özel şoför hizmeti ile eğlencenin de garanti olduğu yerlerden.
Chalet Chouqui - Verbier
Chalet Chouqui - Verbier
Chalet Chouqui - Verbier
Chalet Chouqui - Verbier
Chalet Chouqui - Verbier
Chalet Chouqui - Verbier
Chalet Chouqui - Verbier
Chalet Chouqui - Verbier