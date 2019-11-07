Lüks ve konfor dolu kış sarayları

Kış kapıya dayandığına göre, soğuk ayların gözdesi kayak tatili için hazırlıklar da başlamış demektir. Son yıllarda çok sayıda kayak sever için gecelerini sevimli ve konforlu bir dağ evinde, çatırdayan ateşin başında, gündüzleri ise karlı kaplı pistlerin tadına bakarak geçirmek ya da spa ve gurme menüler gibi ayrıcalıklı hizmetler sunan lüks bir otelde konaklamak yeterliydi. Fakat bu anlayış, son yıllarda değişti ve özellikle konfor ve lüks beklentisi giderek yükseldi. Şimdi özel şoförler, özel jetler, dünyanın en nadir ve kıymetli şarapları, Michelin yıldızlı şefler tarafından hazırlanmış özel menüler, misafirlerin tüm isteklerini anında karşılayacak özel bir ekip, özel sinema gösterimleri, buz üstünde organize edilmiş piknikler ve el yapımı igloo’larda düzenlenen kokteyl partileri gibi aklın alabileceği her türlü konfor ve lüks, kayak tatillerinin vazgeçilmezleri arasında. Brandlifemag.com, bu zengin deneyimi sunan yerlerden bazılarını derledi...