Macera dolu bir yaz isteyenler buraya (Aktivido'nun en iyileri)

1 1- YAMAÇ PARAŞÜTÜ Rüzgâra kapılıp, göz alıcı manzaralar eşliğinde boşlukta akıp gitmek, zamanın ötesine geçmek gibi hissettirir. Bunu deneyimlemek için tercih edeceğiniz aktivite ise yamaç paraşütü olacaktır. Gün geçtikçe Türkiye’nin her noktasında yaygınlaşan yamaç paraşütü için en gözde nokta tabi ki de Fethiye, Ölüdeniz.

2 Her yıl binlerce turist sadece 2000 mt yükseklikteki Babadağ’dan atlayıp eşsiz manzaraya doğru süzülmek için Ölüdeniz’ e geliyor. Ayrıca Alanya, Kaş, İstanbul, Pamukkale, Sakarya, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Kayseri gibi birçok noktada hava şartlarının müsait olduğu her gün yamaç paraşütü yapabiliyorsunuz.

3 2- DALIŞ Dalış, dünyanın görünmeyen yüzüne yolculuk yapmak gibidir. Örneğin, Kaş’ta dalış yaparak bir kanyonu keşfedebilir, batık dalışı yapabilir ve bu benzersiz deneyimin en güzel anılarınız arasında yer almasını sağlayabilirsiniz.

4 Diğer taraftan Antalya, Marmaris, Fethiye ve İzmir gibi daha pek çok nokta, dalış yapmak isteyenlere birbirinden farklı sualtı güzellikleri sunuyor.

5 3- KİTESURF Kitesurf, kendinizi bir uçurtmanın kuyruğuna takılmış da göklerde engin bir yolculuğa çıkmış gibi hissedeceğiniz harika bir aktivitedir.

6 Aktivido sayesinde kolayca ulaşabileceğiniz bu aktiviteyi ister Akyaka’da deneyimleyin, ister Gökçeada’da, ister Kilyos’ta…

7 4- WİNDSURF Son yıllarda ülkemizde oldukça popülerleşen ve neredeyse herkesin denemek istediği aktivitelerden biri olan Windsurf.

8 Özellikle Alaçatı Windsurf denilince ilk akla gelen yer oluyor. Ayrıca Bodrum, Gökçeada, Beylikdüzü gibi farklı noktalarda da bu aktiviteyi yapabiliyorsunuz.

9 5- RAFTİNG Rafting mücadeleci ruhların tercihi olan, son derece adrenalin dolu bir aktivite önerisi… Damağınızda bırakacağı heyecan dolu tadı unutamayıp tekrar tekrar Rafting yapacağınıza eminiz.

10 Düzce’nin Melen’i, Antalya’nın Köprülü Kanyonu ve Rize’nin Fırtına Deresi rafting denilince ilk akla gelen noktalar.

11 6- DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ Doğa yürüyüşleriyle doğanın gizlediği güzellikleri keşfetmenin heyecanını yaşayabilir, kendinizi patikalarda kaybedebilirsiniz. Bugün hemen hemen her şehirde sayısız doğa yürüyüşü rotaları bulmanız mümkün.

12 Bu rotaların en ünlülerini Likya Yolu, Karadeniz Yaylaları ve İğneada Longoz Ormanları’nda bulabilirsiniz. Ayrıca İstanbul’dan gerçekleştirilen günübirlik yürüyüş organizasyonları ile de birçok farklı rotaya ulaşmanız mümkün.

13 7- KAMP Böylesine teknolojikleşmiş ve betonlaşmış bir yaşamın içinde daha ne kadar varlığımızı sürdürebiliriz ki? Kamp yaparak bu yapay dünyadan uzaklaşıp sabahları yapacağınız yürüyüşlerle doğaya karışabilir, geceleri yıldızların altında yakılan kamp ateşi etrafında keyifli sohbetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

14 Türkiye’nin birçok noktasında yapılan kamp aktivitelerine katılarak kamp yapma konusunda temel bilgileri öğrenmeye başlayarak bir sonraki kamp maceraların için uzmanlaşabilirsin.

15 8- DENİZ KANOSU Dört mevsim yapılabilecek bir spor ve su üzerinde gezinti yapmanın en heyecanlı ve en keyifli yolu… Tabi ki deniz kanosundan söz ediyoruz. Deniz kanosunun en meşhur noktası ise Kaş Kekova.

16 Deniz kanosu turlarından önce alacağınız küçük bir eğitimle Kaş’ın batık şehri Kekova üzerinde keyifle kürek çekebilirsiniz.

17 9- ATV Tüm arazi çeşitlerinde ve engebeli yollarda, adrenalin dolu geziler için doğru araç; tabi ki de ATVler. Doğada gezerken sevdikleriniz ile birlikte harika anılar biriktirebilirsiniz de…

18 Bunun için de yine Aktivido güvencesini tercih edebilir ve Şile, Marmaris ve Fethiye gibi farklı noktalardaki aktivitelere katılabilirsiniz.

19 10- KANYONİNG Basit bir ifade ile kanyon geçiş faaliyeti olarak tanımlayabileceğimiz Kanyoning, ülkemizde yeni olan ama hızla insanların tutkusu haline gelen bir aktivite…

20 Üstelik doğa güzellikleri ile zenginliğini gözler önüne seren ülkemizde sayısız noktada Kanyoning yapabilirsiniz.

21 11- AT BİNME Atların insanlar ile kurduğu iletişim ve insan ruhuna sağladığı şifa bugün tartışmasız bir konu. Diğer taraftan böylesine asil bir hayvan ile kuracağınız dostluk, hayatınızın en doğru seçimi olabilir. Marmaris, Fethiye ve Kapadokya ise sadece bu aktivite için ilk akla gelen deneyim noktaları.