Macera severlerin buluşma noktası: Adventure Turkey (Macera Turizmi ve Sporları Fuarı)

Bacasız sanayi olarak bilinen turizm endüstrisinde yeni bir kavram olan macera turizmi her geçen gün popülerliğini arttırıyor. Her yıl yüzde 20-30 oranında büyüme gösteren sektörde son rakamlara göre macera olsun diye 400 milyar dolara yakın para harcandı. Bu kapsamda Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenecek ‘Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey’ sektör profesyonellerini ve tüketicileri tek çatı altında buluşturuyor. Fuar aynı zamanda Ortadoğu, Avrupa, Afrika, Balkan ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerini bir araya getirerek uluslararası platform oluşturuyor.