Maceraperest Sıla Yakamoz karavana çevirdiği minibüsle hayallerinin peşinden gidiyor

"GÜNLERCE UĞRAŞARAK ARACA SON HALİNİ VERDİM"

Minibüsün içerisini tasarlarken tavandaki ahşap haricinde yalıtımı, elektriği, su tesisatı ve dizaynına kadar her şeyi bizatihi kendisinin yaptığını aktaran Yakamoz, günlerce uğraşarak ve hatalar yapa yapa minibüsüne son halini verdiğini ifade etti.

İlk başlarda bu eski model arabayı kullanmakta zorlandığını ama sonrasında alıştığını dile getiren Yakamoz, "Manuel vites, hidrolik olmayan kara düzen bir direksiyon ve hantal olan arabama artık iyice alıştım" diye konuştu.