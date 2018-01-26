Maceraperestler için en güzel dağcılık filmleri

Klasik anti-nazi propaganda filmlerinden farklı bir anlayışa sahip Kuzey Yamacı'nda 1936 yılının Nazi Almanyası döneminin arka planda olduğu, "zirveye ulaşma"nın en büyük ihtiras olduğu olaylar zinciri aktarılıyor. Birkaç dağ sevdağlısı, Avrupa'nın en yüksek dağlarından birini keşfetmek için, farklılıklarını bir tarafa koyarak işe koyulurlar. Yaşanmış bir olaydan yola çıkılarak oluşturulan filmin senaryosunda fonda Nazi Almanyasının hükumranlığı sürmektedir ve diktatörlük, dünyanın gözündeki yerini iyi konumlandırabilmek için yollar aramaktadır.

Dünyanın en meşhur kuzey yüzüne sahip İsviçre’nin Eiger Dağı, kuzey duvarının ortalama 70 derecelik eğimiyle dünyanın en tutkulu dağcılarının hep gözdesi olmuştur. Bu dağa tırmanırken hayatını kaybeden birkaç Alman dağcıdan sonra başarılı olacak başka bir ekip aranmaktadır. Tony Kurz ve Andi Hinterstoisser o sıralar faşist Alman ordusunda görev yapmaktadırlar. Berlin'in en büyük gazetelerinden birinin editöryel sekreteri konuyu bilmekte ve Kurz'u tanımaktadır. Kurz ve Hinterstoisser'i dağa tırmanmak için ikna etmeye çalışır. Hinterstoisser bu işe olumlu bakarken Kurz Nazi Almanyası hakkında şüpheler içindedir. Sonunda kabul eder ama bu riski Alman liderleri mutlu etmek için değil, kendisi için yaptığının altını çizer. Kurz ve Hinterstoisser sonunda yaz ortası gibi tırmanmaya başlarlar ve bir grup Avusturyalı ile bir yarış içine girerler.