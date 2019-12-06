Maldivlerde kişiye özel ada (Voavah Adası hakkında bilmeniz gerekenler)

Voavah, UNESCO’nun Biyosfer Alanı ilan ettiği Maldiv adalarından bir tanesi. Adayı çevreleyen resifler, bembeyaz kumlar ve pırıl pırıl parlayan deniz sayesinde düşmek için can atacağınız ıssız bir ada kendisi.
Four Seasons, işte bu cennet gibi adaya yaptığı yeni oteli ile her şeyden uzaklaşmak ve bunu bir lüks içerisinde gerçekleştirmek isteyenlere kucak açıyor.
Geceliği 46 bin dolar karşılığında, Voavah tamamen size ait bir ada haline geliyor.
İsterseniz tek başınıza kalıp ıssız bir adaya düşmenin nasıl bir his olduğunu kısmen de olsa keşfedebiliyor, isterseniz sevdiklerinizle birlikte aklınıza gelebilecek en uçuk partileri düzenleyebiliyorsunuz.
40 dakikalık bir deniz uçağı yolculuğunu takip eden, 20 dakikalık bir bot sürüşü sonrasında ulaşılan Voavah’ta 22 kişiyi misafir edebileceğiniz 3 ayrı villa bulunuyor.
İstediğinizde ulaşım için kullanabileceğiniz lüks bir yat da adada hazır bekliyor.
Plajda yer alan villada her türlü lüksün ayağınıza getirildiği açık hava oturma odası, mutfak, kütüphane, yemek odası, jimnastik salonu ve lounge bulunuyor. Adada ayrıca özel bir yüzme havuzu ve spa merkezi de bulunuyor.
Adadaki tüm deneyimler kişisel isteklerinize bağlı olarak düzenleniyor. Yani ne yemek isterseniz o servis ediliyor, ne zaman isterseniz o zaman getiriliyor.
Tatilinizi unutulmaz kılmak üzere 28 kişilik bir ekip her zaman hazırda bekliyor.
Kuaförden tutun da, mantalarla yüzmenize eşlik edecek dalış hocasına kadar her türlü hizmet ayağınıza geliyor.
Size de ıssız adaya bu lüks koşullar eşliğinde düştüğünüzde yapmak isteyeceğiniz şeyleri hayal etmek kalıyor.
Kaynak: Brandlifemag.com