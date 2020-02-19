Malezya'nın ilk liman kenti George Town ülke tarihine ışık tutuyor

George Town aynı zamanda Hint göçmenlerin oluşturduğu Malezya'ya has kültürel unsurları barındırıyor. Bunlardan en meşhuru, 17. yüzyılda Penang eyaletine göç eden Hint Müslümanların ürettiği "nasi kandar" yemeği olarak biliniyor.

İlk olarak sırtta taşınan küfelerle seyyar satılan, daha sonra çok beğenilmesi üzerine restoran olarak devam eden nasi kandar, gastronomi uzmanları tarafından Hint ve Malay lezzetlerinin karışımı olarak tanımlanıyor.

Nasi kandar, beyaz pirinç ile köri soslu kızarmış tavuk, balık ve çok sayıda sebzenin aynı tabakta servis edilmesi anlamına geliyor.