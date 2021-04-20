Manastır Vadisi'nin gizemli yer altı şehrinde tarihe yolculuk

Erciyas, yer altı şehrinin tamamen kayadan oyma şeklinde oluştuğunu ifade etti.

Önüne yapılan diğer yapılarla Gelveri evlerinin oluştuğuna dikkati çeken Erciyas, şöyle konuştu:

"Yer altı şehrimiz ilk haliyle günümüze kadar gelmiş. İçerisinde gizli geçitler, tandırlar gibi bir çok yaşam odası var. Buralar 1950'ye kadar insanlarımızca kullanılmış. Turizme açıldıktan sonra kullanımını ziyaretçilere devretmişiz. Yer altı şehrimizi geçen yıl 150 bin kişi ziyaret etti. Tabii ki pandemi süreci bizleri etkiledi. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu sayıyı daha da artıracağız. Pandemi tedbirlerini aldık, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ziyaretçilerimiz maske ve mesafe kurallarına dikkat ediyor. Yerli ziyaretçilerimizin de HES kodlarına bakıyoruz. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi bekliyoruz"