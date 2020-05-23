Manda kaymağıyla zenginleşen tatlılar damak çatlatıyor

FARKLI TATLARA HİTAP EDİYOR

3 kuşaktır kentte hizmet veren tatlı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Altınay, farklı lezzetlerle Afyonkarahisar'ın zenginliklerini artırmaya ve farklı damaklara hitap eden kaymaklı tatlılar üretmeye çalıştıklarını söyledi. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların iftar sofralarını renklendiren lezzetli tatlılar üretmek için çalıştıklarını ve ürettikleri lezzetlere de ilginin yoğun olmasından mutlu olduklarını belirten Altınay, "Ramazanda ekmek kadayıfının arasını kaymaklı yaptık. 'Fıstıklı kaymaklı atom' dediğimiz ekmek kadayıfının yeni çeşidini ürettik. Kaymaklı güllaç üretimi yaptık. Bunun yanında bu aya özel kaymaklı baklava üreterek, müşterilerimizi tercihine sunduk" dedi.