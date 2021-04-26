Manisa'da 400 bin yıllık bir doğa harikası: Çıngırak Deresi

"DOĞA SPORCULARININ GÖZDESİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, salgın sürecinde ilçenin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amacıyla çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Kula'nın jeopark alanları, tarihi konaklarıyla çok büyük bir zenginliğe sahip olduğunu aktaran Tosun, "Çıngırak Deresi önemli bir turizm noktası. Pandemi sürecinde bu önemli noktaların ön plana çıkarılması amacıyla planlama ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Kula barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir destinasyon. Özellikle doğa sporcularının gözdesi haline getireceğiz. Yapılacak yatırımlarla da burası Kula turizmine önemli katkı sağlayacak" dedi.