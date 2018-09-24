Mardin turizminde 'artırılmış gerçeklik' dönemi

Belediye Başkan Vekili Yaman'ın gelişiyle şehirde çok güzel bir hava oluştuğunu söyleyen Karakoç, şöyle devam etti:

"Mardin'in tanıtımı açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü arıtılmış gerçeklikle tarihi yapıları burada sanal ortamda görüyorsunuz, daha sonra bu yapıları birebir yerinde görebilme imkanınız oluyor. Bu da size bir yol haritası çiziyor. Şehrin tanıtımına ekstra bir katkı sağlayacak"