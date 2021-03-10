Mardin'de güvenli turizmin sırrı

"HERKES TEDBİRLİ DAVRANDI"

Corona virüsle mücadelede Mardin'de elde edilen başarıyı halk, kurallara tam uyarak sağladıklarını söyledi.

Mardin'deki kapalı çarşı esnafından İbrahim Koldemir, corona virüsün ortaya çıktığı süreçte çok önemsenmediğine dikkat çekerek, "Sonra işin ciddiyetini anlayınca herkes tedbirli davranmaya başladı. Mesafeyi korumaya başladı. Tabi bunun yanında ölümler olmaya başladı. Ondan sonra herkes mesafeye, temizliğe ve maskeye çok önem vermeye başladı; ama şu anda herkes çok ciddiye alıyor bu işi. O yüzden vakaların düştüğüne inanıyoruz" diye konuştu.