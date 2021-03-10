Mardin'de güvenli turizmin sırrı

Türkiye'nin corona virüsle mücadele sürecinde belirlenen risk haritasında mavi renkle gösterilen 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de halk, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettikleri için güvenli bölge olarak kaldıklarını söyledi. Kentin mavi olarak gösterilmesi ise turizmde hareketliliğe neden oldu.

DHA 10.03.2021 - 16:10

Mardin'de güvenli turizmin sırrı - 1

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de halk, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettikleri için corona virüsle mücadelede bu aşamaya gelindiğini anlattı. Batı ve Karadeniz bölgelerinden kente turist akışı ise devam ediyor.

Mardin'de güvenli turizmin sırrı - 2

Kent genelinde alınan önlemler sürdürülürken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, halkın rehavete kapılmamasına yönelik uyarılarını yineledi.

Vali Demirtaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler doğrultusunda düşük riskli iller kategorisinde olmaya devam ediyoruz. Kıymetli hemşerilerim, rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına aynı hassasiyetle uymaya devam edelim" dedi.

Mardin'de güvenli turizmin sırrı - 3

"HERKES TEDBİRLİ DAVRANDI"

Corona virüsle mücadelede Mardin'de elde edilen başarıyı halk, kurallara tam uyarak sağladıklarını söyledi.

Mardin'deki kapalı çarşı esnafından İbrahim Koldemir, corona virüsün ortaya çıktığı süreçte çok önemsenmediğine dikkat çekerek, "Sonra işin ciddiyetini anlayınca herkes tedbirli davranmaya başladı. Mesafeyi korumaya başladı. Tabi bunun yanında ölümler olmaya başladı. Ondan sonra herkes mesafeye, temizliğe ve maskeye çok önem vermeye başladı; ama şu anda herkes çok ciddiye alıyor bu işi. O yüzden vakaların düştüğüne inanıyoruz" diye konuştu.

Mardin'de güvenli turizmin sırrı - 4
Mardin esnafından Celal Yel de "Mardin'deki insanlar çok hassas, çok temiz. Medeniyetin yayıldığı yer Mardin. Buradaki insanlar hijyene çok dikkat ediyor. Maske, mesafe, hijyen konularına çok dikkat ederek bu başarıyı sağladık" dedi.
Mardin'de güvenli turizmin sırrı - 5
Turizmci Hüseyin Balı ise koronavirüsle mücadelede gelişmeleri takip edip, tedbirleri aldıklarını söyledi. Balı, "Mesafemizi koruyup ve tedbirlerimizi alarak vakaları düşürdük. Memleketimiz de temiz bir yer" diye konuştu.
Mardin'de güvenli turizmin sırrı - 6
Mardin'de güvenli turizmin sırrı - 7
Mardin'de güvenli turizmin sırrı - 8
Mardin'de güvenli turizmin sırrı - 9
Mardin'de güvenli turizmin sırrı - 10
Mardin'de güvenli turizmin sırrı - 11

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