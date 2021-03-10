Mardin'de güvenli turizmin sırrı

DHA 10.03.2021 - 16:10
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de halk, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettikleri için corona virüsle mücadelede bu aşamaya gelindiğini anlattı. Batı ve Karadeniz bölgelerinden kente turist akışı ise devam ediyor.
Kent genelinde alınan önlemler sürdürülürken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, halkın rehavete kapılmamasına yönelik uyarılarını yineledi.
Vali Demirtaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler doğrultusunda düşük riskli iller kategorisinde olmaya devam ediyoruz. Kıymetli hemşerilerim, rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına aynı hassasiyetle uymaya devam edelim" dedi.
Corona virüsle mücadelede Mardin'de elde edilen başarıyı halk, kurallara tam uyarak sağladıklarını söyledi.
Mardin'deki kapalı çarşı esnafından İbrahim Koldemir, corona virüsün ortaya çıktığı süreçte çok önemsenmediğine dikkat çekerek, "Sonra işin ciddiyetini anlayınca herkes tedbirli davranmaya başladı. Mesafeyi korumaya başladı. Tabi bunun yanında ölümler olmaya başladı. Ondan sonra herkes mesafeye, temizliğe ve maskeye çok önem vermeye başladı; ama şu anda herkes çok ciddiye alıyor bu işi. O yüzden vakaların düştüğüne inanıyoruz" diye konuştu.