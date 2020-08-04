Mardin'in taş evlerinde yıldızlı 'dam palas' keyfi

Özellikle yaz akşamlarını damda geçirmenin ayrı bir keyif verdiğini anlatan Atmaca, şöyle konuştu:

"Mardin'de yazın hava çok sıcak oluyor. Bu yüzden akşam oldu mu damlara çıkıyoruz. Tahtlarda oturuyor, çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Çoğu zaman akşam yemeklerimizi de burada yiyoruz. Gece olunca da uyumak için yataklarımız seriyoruz. Bir tarafımızda Mezopotamya Ovası bir yanımız Mardin Kalesi, yataklara uzanıp yıldızları izleyerek, uykuya dalıyoruz"