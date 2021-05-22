Marmaris'in beş yıldızlı plajı 11 Haziran'da açılacak

Kültür Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cem Sultan Saral, “Halk plajı ve arıtma, alt yapı işlerinde faaliyet göstermekteyiz. Adında da anlaşılacağı gibi halkımıza özel tamamen vatandaşlarımızın yararlanabileceği lüks bir plaj projesi yaptık. Yaklaşık 45 gün önce projenin inşaatına başladık. Bu plaj 2 bin kişiye hitap edecektir. Cüzi rakamlar ödeyerek restoran ve büfelerden yararlanabilecekler.

Şezlong isteyenlere ise piyasanın çok altında fiyatla verilecek. Bu inşaatı devam eden halk plajımız belediye ve yetkili kurumlardan alınan izinlerle yapılanmaktadır. Amacı dışında bir faaliyet olmayacaktır. Burada yıkılacak olan bir istinat duvarı vardı. Bunu yıkarak 100 metre bir duvar yapıldı. İstinat duvarı yapılırken 3 palmiye ağacı alındı. Bu ağaçları tekrar yerine diktik. Bir şekilde doğaya zarar verme veya tamamen yapılaşma yoktur"