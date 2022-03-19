Marmaris'te yanan ormanlık alanlara 300 bin fidan

Çeşitli etkinliklerin yanında gönüllülerin de sürekli fidan dikimi yaptığını anlatan Yaprak, "Marmaris'te 9 bin 52 hektarlık ormanlık alanımız yandı. Orman şehidi Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in hatıralarını fidanlarla yaşatıyoruz. Bölgemizde yanan 52 bin hektar ormanlık alanımızda çalışmalarımızı hızlı ancak bilimsel bir şekilde yürütüyoruz" dedi.