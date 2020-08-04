Mars'a değil, Salda'ya

Burdur'da 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan, NASA tarafından da Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğu açıklanan Salda Gölü, 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Pek çok kişi Mars'taki kraterle benzerlik gösteren Salda'yı görmek için bayramda da göle akın etti.

ntv.com.tr - DHA 04.08.2020 - 11:25 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 11:56

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Yeşilova ilçesindeki coronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. 

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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı oldu.
Mars'a değil, Salda'ya - 3


NASA, resmi internet sitesinde, “Mars’a giderek Jezero Krateri’ni göremeyebilirsiniz ama ona en çok benzeyen yeri ziyaret edebilirsiniz, yani Türkiye’deki Salda Gölü’nü”… ifadelerini kullanmıştı. 

Mars'a değil, Salda'ya - 4

Salda Gölü'nü 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü'ne gelenlerin bazıları, suya girip serinlerken, bazıları da fotoğraf çekti.

Mars'a değil, Salda'ya - 5

Burdur Jandarma Komutanlığı'na bağlı motorize, yaya ve atlı ekiplerle Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bisikletli Martı Timi ve Motosikletli Yunus Timi, Salda Gölü'nde güvenlik tedbiri alarak vatandaşların rahat ziyaret yapmalarını sağladı.

Mars'a değil, Salda'ya - 6

Salda Gölü'nü görmek için Konya'dan gelen Alirıza Aydın, "'Türkiye'nin Maldivleri' deniliyor. Biz ilk defa geldik. Plajıyla kumuyla çok değerli bir yer. İnşallah ülkemiz bunu daha iyi değerlendirir ve turizm öncülüğünde bu bölgeyi de ayaklandırabilir" dedi.

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Alirıza Aydın'ın eşi Hasibe Aydın ise "Benim ikinci gelişim. Daha sakin bekliyordum ama bugün kalabalık. Gayet güzel, herkes sağlıklı günlerde inşallah rahatlıkla gelebilir" diye konuştu.

Mars'a değil, Salda'ya - 8

İzmir'den gelen Ergün ve Pınar Arslan çifti de iyi geldiğini düşündükleri için Salda Gölü çamurundan yüzlerine maske yaptıklarını anlattı. 

Mars'a değil, Salda'ya - 9

İstanbul'dan Salda Gölü'nü görmek için gelen Filiz Kavrak, "Salda'yı gazetelerde, televizyonlarda görüyordum. İlk defa geldim. Gayet güzel bir yer" diye konuştu.

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Kayseri'den gelen Melih Güçyetmez, "Gördüğümüzde çok beğendik. Renkler, her şey çok harika. İnşallah böyle tertemiz kalır" dedi.

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Denizli'den gelen söyleyen Gizem Demir de "'Türkiye'nin Maldivleri' dedikleri kadar varmış. İlk defa geldim. Herkesin gelmesini mutlaka öneriyoruz. Çok güzel bir yer" diye konuştu.
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"İNSANOĞLU HENÜZ MARS'A GİDEMİYOR AMA SİZ ÇIKIN ÇIKIN SALDA'YA GELİN"

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vali Arslantaş paylaşımda, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars'a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin" dedi.

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Mars'a değil, Salda'ya - 14
Mars'a değil, Salda'ya - 15
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Mars'a değil, Salda'ya - 17
Mars'a değil, Salda'ya - 18
Mars'a değil, Salda'ya - 19
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