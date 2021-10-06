Mars'ı görmek isteyen Gaziantep'e geliyor

"MARS BARIŞI SİMGELİYOR"

Mars heykelinin barışı simgelediğini ifade eden Çomak, “Mars aslında keskin yüz ifadesine sahip bir bronz heykeli olsa da bile mars aynı zaman da barışı simgeliyor. O yüzden Çingene Kızımızı görmeye gelen, mozaiklerimizi görmeye gelen tüm ziyaretçilerimize şunu söylüyoruz, bizim çok önemli bir eserimiz olan bronz mars heykelimiz var bu da çok ilgi görüyor. Mars’ı uzayda değil Gaziantep’te de görebiliriz” diye konuştu.