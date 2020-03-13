Mart ayında Türkiye'de denize girilebilecek 15 yer

Türkiye'nin bir yanında kış mevsimi tüm hızıyla devam ederken, güney sahillerinde durum tam tersi. Kimi vatandaşlar, hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye yükselmesini fırsat bilip, denizin keyfini çıkartıyor. Geçtiğimiz günlerde ajanslara düşen deniz fotoğrafları da vatandaşların büyük ilgisini çekti. Hatta hava koşullarının uygun olduğu günlerde birçok yerde tekne turları da devam ediyor. Peki biraz üşümeye razı olanlar hava iyi olduğunda nerelerde denize girebilir? İşte mart ayında Türkiye'de denize girilebilecek 15 yer...

ntv.com.tr 13.03.2020 - 10:54

1- İZTUZU - DALYAN / MUĞLA

2- ALANYA / ANTALYA

3- BELEK / ANTALYA

4- SAMANDAĞ SAHİLİ / HATAY

5- KELEBEKLER VADİSİ / MUĞLA

6- PATARA / ANTALYA

7- KIZKALESİ / MERSİN

8- ÇIRALI - OLİMPOS / ANTALYA

9- SARIGERME / MUĞLA

10- KONYAALTI / ANTALYA

11- FETHİYE / MUĞLA

12- KAPUTAŞ / ANTALYA

13- KABAK KOYU / MUĞLA

14- ÇAMYUVA / ANTALYA

15- TEKİROVA / ANTALYA

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