Mart ayında Türkiye'de denize girilebilecek 15 yer
Türkiye'nin bir yanında kış mevsimi tüm hızıyla devam ederken, güney sahillerinde durum tam tersi. Kimi vatandaşlar, hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye yükselmesini fırsat bilip, denizin keyfini çıkartıyor. Geçtiğimiz günlerde ajanslara düşen deniz fotoğrafları da vatandaşların büyük ilgisini çekti. Hatta hava koşullarının uygun olduğu günlerde birçok yerde tekne turları da devam ediyor. Peki biraz üşümeye razı olanlar hava iyi olduğunda nerelerde denize girebilir? İşte mart ayında Türkiye'de denize girilebilecek 15 yer...
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