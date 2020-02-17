Masal tadında seyahatler (Büyülü ve romantik gezi rotaları)

Orcus Mouth, Bomarzo Bahçeleri / İtalya

İtalya’nın Viterbo yöresinde, 16. yüzyılda inşa edilen bu gizemli bahçe birçok yapı ve heykelle dolu, ama bunların en ürkütücüsü “Orcus” adlı yaratığı temsil eden ve gizli bir geçidin kapısı gibi görünen heykel. Orcus, Roman mitolojisinde yeraltı tanrılarından biri olarak geçiyor ve daha da ilginci Yüzüklerin Efendisi’ndeki ork’ların da ilham kaynağı.

Bomarzo Bahçeleri, uzun yıllar boyunca terk edilmiş bir biçimde ziyaretçilerini bekledi, günün birinde Salvador Dali burada bir kısa film çekmeye karar verdi ve böylece burası yeniden halka açılmış oldu.