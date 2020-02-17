Masal tadında seyahatler (Büyülü ve romantik gezi rotaları)

Masallarda karşımıza çıkan sihirli ormanları aratmayan ürkütücü bir güzelliğe sahip Dark Hedges’de yolun iki tarafından birbirine uzanan dallarıyla ağaçlar, sanki bir büyücünün sihirli değneğiyle canlanmışa benziyor. Game of Thrones dizisinin bazı sahnelerinde de yer alan Dark Hedges’ın hakkındaki yerel efsanelerden birine göre ‘Gri Leydi’nin hayaleti burayı gün doğumunda ziyaret ediyor.
İtalya’nın Viterbo yöresinde, 16. yüzyılda inşa edilen bu gizemli bahçe birçok yapı ve heykelle dolu, ama bunların en ürkütücüsü “Orcus” adlı yaratığı temsil eden ve gizli bir geçidin kapısı gibi görünen heykel. Orcus, Roman mitolojisinde yeraltı tanrılarından biri olarak geçiyor ve daha da ilginci Yüzüklerin Efendisi’ndeki ork’ların da ilham kaynağı.
Bomarzo Bahçeleri, uzun yıllar boyunca terk edilmiş bir biçimde ziyaretçilerini bekledi, günün birinde Salvador Dali burada bir kısa film çekmeye karar verdi ve böylece burası yeniden halka açılmış oldu.
Almanya masallardan çıkmış gibi görünen birçok şatoyla dolu, bunların en etkileyicilerinden biri de 12. yüzyıldan beri aynı aileye ait olması ve o günden bugüne hiç zarar görmemesi gibi nadir rastlanan özellikleriyle Eltz Şatosu. Bu muhteşem güzellikteki Orta Çağ şatosunu Nisan ile Ekim ayları arasında ziyaret edebilir ve altın, gümüş, porselen ve zırh koleksiyonlarını yakından görebilirsiniz.
Oregon’un Columbia Nehri üzerinde bulunan bu iki katlı şelale 186 metre yükseklikten aşağı dökülüyor. Şelaleyi daha da masalsı bir görünüme büründüren şey ise hiç kuşkusuz Benson Köprüsü. Köprüyü ve şelaleyi izlerken her an fantastik bir hikayenin kahramanlarının belireceğini hayal edebilirsiniz.
Walt Disney’in Güzel ve Çirkin masalından uyarladığı animasyon filmindeki renkli kasabayı hatırlıyor musunuz? Colmar’ın sokaklarında dolaşırken sanki bir köşeden elinde sepeti ve mavi elbisesiyle Belle’in çıkacağını düşünebilirsiniz. Sadece Colmar değil, Fransa’nın Alzas bölgesinin çoğu kasabası ahşap ve betondan inşa edilmiş renkli evleri ve bu evleri süsleyen çiçekleriyle muhteşem görünüyor. İyi korunmuş taş sokaklarıyla konuklarına zamanda yolculuk yaptırıyor.
İskoçya’nın kırsal kesiminde, minik bir adanın üzerine kondurulmuş bu kale 13. yüzyılda inşa edilmiş. Kendi mimarisi kadar çevresindeki vahşi doğasıyla da büyüleyen Eilean Donan Kalesi sanki birazdan atına atlayıp ejderhalarla savaşmaya gidecek cesur bir prensin evi gibi görünüyor. Özellikle de gün doğumu ve gün batımında gölün durgun sulara yansıyan silüetiyle daha da göz kamaştıran bir hale bürünüyor.