Mavi turlarda 'mavi bayraklı' dönem

"BU TEKNELER BİZİM DENİZLERDEKİ GÖZÜMÜZ"

TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, mavi bayrağın çok saygın, çevreye duyarlı bir ödül olduğunu belirtti.

Türkiye'deki mavi bayrak kazanan teknelerin de açıklandığını anlatan Ergiydiren, "Türkiye'de marina ve bireysel yatlara mavi bayrak ödülü veriliyordu ancak turizm teknelerine ilk defa bu yıl verildi. Bu ödül, turizme önemli katkı sunacaktır. Uluslararası geçerliliği olan bir ödül" dedi.