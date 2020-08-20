Maviyle yeşilin birleştiği yer: Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı

Milli Park Müdürü Koray Aşık, yaptığı açıklamada, "Maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak bilinen milli parkın 27 bin 600 hektarlık alana sahip olduğunu ve Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerini kapsadığını söyledi.

Bölgede 804 çeşit bitki türünden 33'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Aşık, aynı zamanda 37 memeli, 45 sürüngen ve 256 kuş türünün barındığını, milli parkın delta kısmında da nesli tükenmekte olan tepeli pelikanın ürediğini ifade etti.