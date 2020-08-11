Maviyle yeşilin buluştuğu rota: Kastro Çamlıkoy Tabiat Parkı

TEKİRDAĞ'IN HEM MARMARA HEM KARADENİZ'E KIYISI VAR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Çamlıkoy'un şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldiğini söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın özellikle yakın illerden çok sayıda tatilciyi ağırladığını belirterek, "Tekirdağ hem Marmara hem de Karadeniz'e sınırı olan bir ilimiz. Karadeniz'e de 2,5 kilometrelik bir kıyısı var. Karadeniz'e kıyısı olan yer Saray ilçesinde bulunan eski adıyla Kastro yeni adıyla Çamlıkoy. Burası yeşille mavinin buluştuğu bir yer. Burası deniz turizm alanı. Aynı zamanda doğa parkurları olan, yürüyüş parkurları olan, kamp ve karavan içinde müsait olan bir alan" dedi.