Maymunlar, turistler olmayınca Bali'de evleri yağmaladı

Uzun süre aç kalmak maymunları daha agresif hale getirmenin yanında yaşadıkları bölgeyi ziyarete gelenlere karşı olan samimi davranışlarını da değiştirdi.

Bunun üzerine maymunların gönüllüler tarafından düzenli olarak beslenmeleri ve pandemi öncesinde olduğu gibi insanlarla daha fazla etkileşime geçmeleri sağlanarak olası saldırıların meydana gelmesine engel olmak isteniyor.