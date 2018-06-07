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Medeniyetin uğramadığı dünyanın çatısı: Wakhan Koridoru (Wakhan Koridoru nerede?)

Wakhan Koridoru, Afganistan'ın kuzeydoğusunda, Pakistan, Tacikistan ve Çin'e komşu olan bölgenin adı. Hindu Kush dağlarıyla çevrili düzlükleriyle bir dönemin İpek Yolu'nun en gözde noktalarından birisi olan Wakhan Koridoru şu an medeniyetin en ücra yerinde bulunan kabilelerin yaşadığı bir yer...

  • 1

    DÜNYANIN ÇATISINDA ZOR BİR YAŞAM

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru, wakhan koridoru nerede

    Afganistan'ın yerleşim birimlerinden uzak ve yaşam şartları çok ağır olan Wakhan koridorunda yaşayan 1200 Kırgız için hayat çok farklı. Çin, Tacikistan ve Pakistan tarafından çevrilen 225 kilometre uzunluğundaki koridor, dünyada yaşamın en zor oluğu yerlerden biri. 

    Ağaç yetişme sınırının üstlerinde karda ilerleyen tacir kervanı, daha alçaktaki bir vadiye inen ürkütücü patikadan geçerken yakların şaşmaz adımlarına güveniyor. 4250 metrenin üzerinde bir rakımdaki Küçük Pamir’de kışlar sekiz ay hatta daha da uzun sürüyor, yazın dahi kar yağabiliyor.

  • 2

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru, wakhan koridoru nerede
    Kırgız erkekler dağlık topraklarından Pakistan sınırları içindeki en yakın köye alışverişe gitmek için her yıl yaptıkları beş günlük buz gibi yürüyüş sırasında bir mağaraya sığınmış. Hayvan, yün ve süt ürünlerini, çaydan televizyona kadar birçok malla değiş tokuş edecekler.
  • 3

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru, wakhan koridoru nerede
    Pamir Platosu yolu üzerindeki son Wakhan köyü olan Sarahd'daki bir evde çay vakti.
  • 4

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru, wakhan koridoru nerede
    Hayrettin’in babası oğlunun kafasını tıraşlamanın (ve saçları donmuş bir nehir gibi “temiz bir yere” bırakmanın) oğlanın dinmeyen baş ağrılarını geçireceğini umut ediyor. Sünni Müslüman olan Kırgızların törenleri bazı eski gelenekleri de yansıtıyor. Kötü ruhların hastalıklara yol açtığına inanıyorlar.
  • 5

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Kırgız düğününden bir kare.
  • 6

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Pakistan'daki Baba Gundi türbesinde arabalarını un ile dolduran iki adam, Afganistan'a dönmek için beş günlük bir yolculuğa çıkacak.
  • 7

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Kamçısını ağzına almış bir Kırgız erkeği, poloya benzer buzkaşi oyunu sırasında atını idare ediyor. Burada top yerine kafası olmayan bir keçi ölüsü kullanılıyor. Buzkaşi, Afgan ulusal sporu. Kırgızlar bu spora ulak tartiş yani “çocuk kapma” adını veriyor.
  • 8

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Düğündeki konuklar.
  • 9

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Kırgız çobanlar, değiş tokuş yoluyla aldıkları ve güneş enerjisiyle işleyen araba aküleriyle şarj ettikleri cep telefonlarını çok seviyor. İletişim konusunda işe yaramasalar bile (telefon operatörleri bu izole platoya ulaşmıyor) müzik dinlemek ve fotoğraf çekmek için kullanılıyorlar.
  • 10

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Buzdaki bir delikten su içen Kırgız.
  • 11

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Kışları, birçok Kırgız vaktini evinde geçiriyor.
  • 12

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Kış günleri, Kırgız erkekleri için geç başlıyor. Kadınlar saatlerce ayakta olsa bile onlar için bu değişmiyor.
  • 13

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Shpod Kut, yani 'Çatıdaki mırıldanma', Afgan Pamir'i üzerinde Pakistan'da bulunan son kuzu barınağı.
  • 14

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Genç kız geceyi geçirmeleri için bir çift kuzuyu annelerinin yanına götürüyor. Çok soğuk günlerde, korumasız genç hayvanlar çobanların kulübelerine asılmış kumaş torbalarda sıcak tutuluyor. Kırgızlar kışların acımasız olduğundan şikâyet ediyorlar. Ama başka herhangi bir yeri memleket olarak benimseyebilecekler mi?
  • 15

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Afganistan'a ulaşmadan önce Pakistan'daki son durak olan Chapurdan vadisi, yabancılar için erişimin dışında.
  • 16

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Abdül Mutalip ve karısı Halça Han oğullarından birini kaybedince afyon içmeye başlamışlar. 11 çocukları olmuş ve hepsi altı yaşından önce ölmüş. Birçok Kırgız, doktor ve ilaç olmadığı için ağrılardan kurtulmak amacıyla uyuşturucu aldığını söylüyor. Göçerlerin yüzde 50 gibi büyük bir oranının bağımlı olduğu düşünülüyor.
  • 17

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Pille çalışan bir TV seti sıkıntıyla baş etmek için Kırgızlara yardımcı oluyor.
  • 18

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Er Ali Bai, yaşam şartlarının çok zor olduğu bir yükselikte yetiştirdiği tavukların mutluluğunu yaşıyor.
  • 19

    Afganistan, Kırgızistan, Wakhan Koridoru
    Wakhan Vadisi'ne dönüş yolculuğunda olan bir Kızgız, rüzgarda yorulan atını suya götürüyor.
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