Medeniyetler beşiği 'Diyarbakır' turist akınına uğruyor

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır, turistlerin en çok tercih ettiği kentlerin arasında yerini korumaya devam ediyor.

Her yıl çok sayıda turist çeken Diyarbakır, yaz tatili sezonunun bitmesine rağmen turist akınına uğramaya devam ediyor.