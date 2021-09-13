Medeniyetler beşiği 'Diyarbakır' turist akınına uğruyor

İHA - Anadolu Ajansı 13.09.2021 - 15:38
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır, turistlerin en çok tercih ettiği kentlerin arasında yerini korumaya devam ediyor.
Her yıl çok sayıda turist çeken Diyarbakır, yaz tatili sezonunun bitmesine rağmen turist akınına uğramaya devam ediyor.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde binlerce yıllık tarihi mekanlar turistlerin uğrak noktası oldu. Kafileler halinde Güneydoğu turuna çıkan, yerli ve yabancı turistler Diyarbakır'a büyük ilgi gösterdi.
Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, Hasan Paşa Hanı ve müzeler yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasında.
Tur kafilesiyle gelen turistlerden Erdinç Doğan, Diyarbakır'a ilk defa geldiğini söyledi.
Doğan, ”İstanbul'dan geliyorum. Diyarbakır’a dün geldim. On Gözlü Köprü, Ulu Cami, Arkeoloji Müzesi ve Dört Ayaklı Minareyi gezdim, çok beğendim. Diyarbakır'ın yöresel yemeklerini yedim çok memnun kaldım. Diyarbakır'a ilk defa geliyorum keşke daha önce gelseydim" dedi.