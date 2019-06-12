NTV

Medeniyetler şehri Hatay (Hatay gezi rehberi)

ntv.com.tr

Binlerce yıllık geçmişi ile 13 medeniyeti topraklarında kucaklayan, bütün dinleri barış içinde bir arada barındıran bir kültür mozaiği, ülkemizin lezzetleriyle meşhur şehirlerinden Hatay hafta sonu kaçamağı için harika bir alternatif. Keyifli bir hafta sonu geçirerek, 48 saatte Hatay'ı keşfetmeye ne dersiniz? İşte tarihi ve doğal güzelliklerle dolu Hatay ve Hatay'ın il merkezi Antakya'yı keşfedebileceğiniz rehberimiz... (Yazı: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)

  • 1

    Ulaşım

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    İstanbul'dan sadece 1 saat 30 dakikalık bir uçuşla Hatay'a varabiliyorsunuz. Hatay Havalimanı'ndan Antakya şehir merkezine ise 45 dakikada ulaşabiliyorsunuz.

  • 2

    Karaca Kahvaltı Evi

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Hatay'da güne Karlısu köyünde (Eski adı Karaksi) güzel bir yöresel köy kahvaltısıyla başlayabilirsiniz. 

  • 3

    Vakıflı Köyü

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Tünellerde biraz serinledikten sonra Türkiye'nin son kalan Ermeni köyü Vakıflı Köyü'ne geçiyoruz. Hatay, bir süre Fransız yönetiminde kalınca daha önce Osmanlı topraklarını terk eden bir grup Ermeni o yıllarda tekrardan Hatay'a dönüyor. 1938'den sonra Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne katılınca birçoğu burayı terk ederken bir kısmı ise burada kalmaya devam ediyor. Arnavut kaldırımlı sokakları, portakal ağaçları, kamelyalardan sarkan güzel çiçekleri… O kadar güzel ki.

  • 4

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Vakıflı'yı özel kılan bir diğer şey ise Köy Kooperatifi'nin Kadın Kolları tarafından organik mahsuller kullanarak yaptıkları reçeller, zeytinyağları, likörler…

    Köy gezisi sonrası öğle yemeği için köy kahvesinde gözleme yiyebilirsiniz.

  • 5

    Musa Ağacı

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Hz. Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdırbey Musa Ağacı doğal güzelliği ve heybetiyle turistlerin Hatay gezilecek yerler listesi arasında olması gereken bir yer. 

    Hıdırbey Musa Ağacı efsanesi

    Rivayete göre, Samandağ sahilinde buluşan Hz. Hızır ile Hz. Musa birlikte dağa çıkarlar. Bu ağacın bulunduğu noktaya geldiklerinde Hz. Musa elindeki asayı toprağa saplar ve eğilip su içer. Tekrar dönüp baktığında asanın yeşerip fidana dönüştüğünü görür. Halk arasında ab-ı hayat suyundan can bulan fidanın binlerce yılda gelişerek bugünkü halini aldığına inanılmaktadır.

    Ağacın gövde çapı 7,5 metre, çevresi 21 metre, yüksekliği ise 7 metredir. Ağacın dalları yaklaşık 1000 m2'lik alanı kaplamaktadır. Ağaç, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından koruma altına alınmıştır.

  • 6

    Titus Tüneli

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Dünya'nın insan eliyle yapılmış ilk tüneli olan Titus Tüneli'ni gezebilirsiniz. Romalılar döneminde sel sularını önlemek için binden fazla esire yaptırılan Titus Tüneli, 1380 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde. Titus Tüneli, 2014 yılında Unesco’nun Dünya Mirası Geçici listesine girdi.

    BİN ESİRİN YAPTIĞI 'TİTUS TÜNELİ'

  • 7

    Beşikli Mağara (Kaya Mezarları)

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Aynı bölgede Titus Tüneli'nin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan, mimari yapısı ve dekorasyonuyla büyük gösterişe sahip Beşikli Mağara (Kaya Mezarları) da turist rehberlerinin rotası içerisinde yer alıyor.

  • 8

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Tüneli ziyarete gelenler, buradaki oda mezarları da görme şansı elde ediyor.

    Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.

  • 9

    Samandağ Sahili

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Titus Tüneli, Beşikli Mağara ve Vakıflı Köyü ziyaretinizden sonra hemen ön tarafınızdaki Samandağ sahillerine geçerek deniz keyfi yapabilirsiniz. Samandağ Çevlik plajı dünyanın en uzun onuncu kumsalı olarak kabul ediliyor. 14 kilometreyi bulan uzunluğu ile Türkiye'de 1. sırada yer alıyor.

  • 10

    St. Pierre Kilisesi

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Kahvaltımızı yaptıktan sonra dünyanın ilk kiliselerinden biri olan St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi'ne gidebilirsiniz. Antakya'nın inanç turizminin önemli noktalarından biri sayılmasının başlıca nedeni de Hristiyanlığın ilk yayılış alanı olması.

  • 11

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri
    Kurulan ilk kiliselerden St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi Antakya’nın kuzeybatısında Reyhanlı yolu üzerinde bir mağara kilisesi. Dünyanın birçok yerinden Hristiyanların bugün hacı olmak için geldiği kilise 9,5 m genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşuyor.
  • 12

    Hatay Arkeoloji Müzesi

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'daki kazılarda ortaya çıkarılan mozaikten sikkeye, pişmiş toprak kaplardan ünik eserlere kadar kentteki zenginliğin yansıtıldığı Hatay Arkeoloji Müzesi, yerli ve yabancı misafirlerin ziyaret ettiği en önemli yerlerin başında geliyor.

    Hitit Kralı Şuppiluliuma'nın 1,5 metre boyunda ve 1,5 tonluk heykeli sayısız Hitit eseri ve mozaikle birlikte Hatay Arkeoloji Müzesi'nde. Bir elinde başak, bir elinde mızrak tutan sevimli heykel eşsiz olarak değerlendiriliyor. 

  • 13

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Müze aynı zamanda dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunlarından birine ev sahipliği yapıyor. 

  • 14

    Affan Kahvesi

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Müze gezisi sonrası kısa bir mola verip, Affan Kahvesi'nde Hatay'a özgü, ferah bir tatlı olan 'Haytalı'yı tadabilirsiniz. 

    Haytalı tatlısını muhallebi, Suriye'den özel olarak getirtilen vanilya dondurması ve gül şurubunun bütünleşmesi olarak tanımlayabiliriz. Sunumda kasenin yanında verilen el yapımı tarihi kaşıklar da ambiyansı tamamlıyor. 

  • 15

    Habib-i Neccar Camii

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Hatay Arkeoloji Müzesi'nden sonra Habib-i Neccar Camii'sini geziyoruz. Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilmiştir. Bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul edilmektedir. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan cami Hz. İsa'nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşımaktadır. Bu olay Kuran-ı Kerim'de Yasin Suresi'nde geçmektedir.

  • 16

    Eski Antakya Evleri

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Dünyada bulunan 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapan, 3 semavi dinden insanın, gelenekleri, kültürü ve sosyal boyutlarıyla barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşadıkları Hatay'da Antakya şehir merkezinde Kurtuluş Caddesi'nde yer alan, bölgeye özgü sarımtırak beyaz kalker taşı ve kerpiçten yapılan Eski Antakya Evleri, Hatay seyahatinizde mutlaka görmeniz gereken yerler arasında. 

  • 17

    Pöç Kasabı

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri
    Eski Antakya sokaklarını gezdikten sonra güzel bir öğlen yemeği için Uzun Çarşı içerisinde yer alan Pöç Kasabı'nda tepsi ya da kağıt kebabı tercih edebilirsiniz.
  • 18

    Çınaraltı Künefe

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Yemekten sonra sıra Hatay'ın meşhur künefesinde. Künefe için gene çarşıda yer alan Tarihi Çınaraltı Künefesi'ne gidebilirsiniz. 

  • 19

    Harbiye Şelaleleri

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Hatay'de gezilmesi gereken yerler arasında yer alan görenleri kendine hayran bırakan Harbiye Şelalesi Defne Koruluğu'nun arasından akıyor. Harbiye'de şelaleden akan suyun azaldığı yerlerde kurulan işletmelerde, su içerisinde oturabileceğiniz serin ve güzel yerler bulup keyif yapabilirsiniz.

  • 20

    Eski Antakya'da fasıl gecesi

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri

    Eski Antakya'da fasıl eşliğinde Hatay mutfağının meşhur lezzetlerinin tadına bakabilir ve unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz. 

  • 21

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri
    Hatay'ı gezmek için en pratik yöntemlerden birisi de tur paketlerini tercih etmek. Zorlanmadan, bir rehber eşliğinde Hatay'ı gezmek isterseniz Lalezar Turizm gibi yerel tur şirketlerini tercih edebilirsiniz.
  • 22

    hatay rehberi, hatay gezi rehberi, hatay gezilecek yerler, hatay'da ne yenir, hatay'da künefe nerede yenir, hatay yemek yerleri
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin