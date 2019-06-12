Medeniyetler şehri Hatay (Hatay gezi rehberi)

Tünellerde biraz serinledikten sonra Türkiye'nin son kalan Ermeni köyü Vakıflı Köyü'ne geçiyoruz. Hatay, bir süre Fransız yönetiminde kalınca daha önce Osmanlı topraklarını terk eden bir grup Ermeni o yıllarda tekrardan Hatay'a dönüyor. 1938'den sonra Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne katılınca birçoğu burayı terk ederken bir kısmı ise burada kalmaya devam ediyor. Arnavut kaldırımlı sokakları, portakal ağaçları, kamelyalardan sarkan güzel çiçekleri… O kadar güzel ki.