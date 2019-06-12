Medeniyetler şehri Hatay (Hatay gezi rehberi)
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Binlerce yıllık geçmişi ile 13 medeniyeti topraklarında kucaklayan, bütün dinleri barış içinde bir arada barındıran bir kültür mozaiği, ülkemizin lezzetleriyle meşhur şehirlerinden Hatay hafta sonu kaçamağı için harika bir alternatif. Keyifli bir hafta sonu geçirerek, 48 saatte Hatay'ı keşfetmeye ne dersiniz? İşte tarihi ve doğal güzelliklerle dolu Hatay ve Hatay'ın il merkezi Antakya'yı keşfedebileceğiniz rehberimiz... (Yazı: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)
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Ulaşım
İstanbul'dan sadece 1 saat 30 dakikalık bir uçuşla Hatay'a varabiliyorsunuz. Hatay Havalimanı'ndan Antakya şehir merkezine ise 45 dakikada ulaşabiliyorsunuz.
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Karaca Kahvaltı Evi
Hatay'da güne Karlısu köyünde (Eski adı Karaksi) güzel bir yöresel köy kahvaltısıyla başlayabilirsiniz.
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Vakıflı Köyü
Tünellerde biraz serinledikten sonra Türkiye'nin son kalan Ermeni köyü Vakıflı Köyü'ne geçiyoruz. Hatay, bir süre Fransız yönetiminde kalınca daha önce Osmanlı topraklarını terk eden bir grup Ermeni o yıllarda tekrardan Hatay'a dönüyor. 1938'den sonra Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne katılınca birçoğu burayı terk ederken bir kısmı ise burada kalmaya devam ediyor. Arnavut kaldırımlı sokakları, portakal ağaçları, kamelyalardan sarkan güzel çiçekleri… O kadar güzel ki.
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Vakıflı'yı özel kılan bir diğer şey ise Köy Kooperatifi'nin Kadın Kolları tarafından organik mahsuller kullanarak yaptıkları reçeller, zeytinyağları, likörler…
Köy gezisi sonrası öğle yemeği için köy kahvesinde gözleme yiyebilirsiniz.
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Musa Ağacı
Hz. Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdırbey Musa Ağacı doğal güzelliği ve heybetiyle turistlerin Hatay gezilecek yerler listesi arasında olması gereken bir yer.
Hıdırbey Musa Ağacı efsanesi
Rivayete göre, Samandağ sahilinde buluşan Hz. Hızır ile Hz. Musa birlikte dağa çıkarlar. Bu ağacın bulunduğu noktaya geldiklerinde Hz. Musa elindeki asayı toprağa saplar ve eğilip su içer. Tekrar dönüp baktığında asanın yeşerip fidana dönüştüğünü görür. Halk arasında ab-ı hayat suyundan can bulan fidanın binlerce yılda gelişerek bugünkü halini aldığına inanılmaktadır.
Ağacın gövde çapı 7,5 metre, çevresi 21 metre, yüksekliği ise 7 metredir. Ağacın dalları yaklaşık 1000 m2'lik alanı kaplamaktadır. Ağaç, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından koruma altına alınmıştır.
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Titus Tüneli
Dünya'nın insan eliyle yapılmış ilk tüneli olan Titus Tüneli'ni gezebilirsiniz. Romalılar döneminde sel sularını önlemek için binden fazla esire yaptırılan Titus Tüneli, 1380 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde. Titus Tüneli, 2014 yılında Unesco’nun Dünya Mirası Geçici listesine girdi.
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Beşikli Mağara (Kaya Mezarları)
Aynı bölgede Titus Tüneli'nin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan, mimari yapısı ve dekorasyonuyla büyük gösterişe sahip Beşikli Mağara (Kaya Mezarları) da turist rehberlerinin rotası içerisinde yer alıyor.
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Tüneli ziyarete gelenler, buradaki oda mezarları da görme şansı elde ediyor.
Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.
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Samandağ Sahili
Titus Tüneli, Beşikli Mağara ve Vakıflı Köyü ziyaretinizden sonra hemen ön tarafınızdaki Samandağ sahillerine geçerek deniz keyfi yapabilirsiniz. Samandağ Çevlik plajı dünyanın en uzun onuncu kumsalı olarak kabul ediliyor. 14 kilometreyi bulan uzunluğu ile Türkiye'de 1. sırada yer alıyor.
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St. Pierre Kilisesi
Kahvaltımızı yaptıktan sonra dünyanın ilk kiliselerinden biri olan St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi'ne gidebilirsiniz. Antakya'nın inanç turizminin önemli noktalarından biri sayılmasının başlıca nedeni de Hristiyanlığın ilk yayılış alanı olması.
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11Kurulan ilk kiliselerden St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi Antakya’nın kuzeybatısında Reyhanlı yolu üzerinde bir mağara kilisesi. Dünyanın birçok yerinden Hristiyanların bugün hacı olmak için geldiği kilise 9,5 m genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşuyor.
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Hatay Arkeoloji Müzesi
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'daki kazılarda ortaya çıkarılan mozaikten sikkeye, pişmiş toprak kaplardan ünik eserlere kadar kentteki zenginliğin yansıtıldığı Hatay Arkeoloji Müzesi, yerli ve yabancı misafirlerin ziyaret ettiği en önemli yerlerin başında geliyor.
Hitit Kralı Şuppiluliuma'nın 1,5 metre boyunda ve 1,5 tonluk heykeli sayısız Hitit eseri ve mozaikle birlikte Hatay Arkeoloji Müzesi'nde. Bir elinde başak, bir elinde mızrak tutan sevimli heykel eşsiz olarak değerlendiriliyor.
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Müze aynı zamanda dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunlarından birine ev sahipliği yapıyor.
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Affan Kahvesi
Müze gezisi sonrası kısa bir mola verip, Affan Kahvesi'nde Hatay'a özgü, ferah bir tatlı olan 'Haytalı'yı tadabilirsiniz.
Haytalı tatlısını muhallebi, Suriye'den özel olarak getirtilen vanilya dondurması ve gül şurubunun bütünleşmesi olarak tanımlayabiliriz. Sunumda kasenin yanında verilen el yapımı tarihi kaşıklar da ambiyansı tamamlıyor.
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Habib-i Neccar Camii
Hatay Arkeoloji Müzesi'nden sonra Habib-i Neccar Camii'sini geziyoruz. Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilmiştir. Bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul edilmektedir. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan cami Hz. İsa'nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşımaktadır. Bu olay Kuran-ı Kerim'de Yasin Suresi'nde geçmektedir.
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Eski Antakya Evleri
Dünyada bulunan 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapan, 3 semavi dinden insanın, gelenekleri, kültürü ve sosyal boyutlarıyla barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşadıkları Hatay'da Antakya şehir merkezinde Kurtuluş Caddesi'nde yer alan, bölgeye özgü sarımtırak beyaz kalker taşı ve kerpiçten yapılan Eski Antakya Evleri, Hatay seyahatinizde mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.
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Pöç KasabıEski Antakya sokaklarını gezdikten sonra güzel bir öğlen yemeği için Uzun Çarşı içerisinde yer alan Pöç Kasabı'nda tepsi ya da kağıt kebabı tercih edebilirsiniz.
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Çınaraltı Künefe
Yemekten sonra sıra Hatay'ın meşhur künefesinde. Künefe için gene çarşıda yer alan Tarihi Çınaraltı Künefesi'ne gidebilirsiniz.
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Harbiye Şelaleleri
Hatay'de gezilmesi gereken yerler arasında yer alan görenleri kendine hayran bırakan Harbiye Şelalesi Defne Koruluğu'nun arasından akıyor. Harbiye'de şelaleden akan suyun azaldığı yerlerde kurulan işletmelerde, su içerisinde oturabileceğiniz serin ve güzel yerler bulup keyif yapabilirsiniz.
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Eski Antakya'da fasıl gecesi
Eski Antakya'da fasıl eşliğinde Hatay mutfağının meşhur lezzetlerinin tadına bakabilir ve unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz.
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21Hatay'ı gezmek için en pratik yöntemlerden birisi de tur paketlerini tercih etmek. Zorlanmadan, bir rehber eşliğinde Hatay'ı gezmek isterseniz Lalezar Turizm gibi yerel tur şirketlerini tercih edebilirsiniz.
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