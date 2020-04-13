Medeniyetten uzak Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami kabilesinde corona virüs görüldü

YANOMAMİ KABİLESİ

Brezilya, 300'den fazla etnik gruptan olmak üzere yaklaşık 800 bin yerli insana ev sahipliği yapıyor. Yüz boyama ve karmaşık piercingleriyle tanınan Yanomami halkı ise yaklaşık 27 bin kişiden oluşuyor.