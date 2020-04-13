Medeniyetten uzak Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami kabilesinde corona virüs görüldü

İHA - AFP - Reuters 13.04.2020 - 15:14
Dünya genelinde 1 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 115 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ölümcül corona virüsü, medeniyetten uzak, balta girmemiş Amazon ormanlarına da sıçramış, Yanomami halkında ilk vakanın 15 yaşında bir çocuk olduğu açıklanmıştı.
Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 15 yaşındaki Alvanei Xirixan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Yaşanan olayın ardından yetkililer, yabancı hastalıklara karşı savunmasızlığıyla bilinen ve Brezilya'daki en büyük yerli kabile olan Yanomami halkı arasında salgının yayılmasından korkulduğunu ifade etti.
Amazon ormanlarındaki yerli halklar, ithal hastalıklara karşı özellikle savunmasız halde. Çünkü dış dünyadan izole edilmiş durumda oldukları için dünyadaki çoğu insanın aksine söz konusu hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmiş halde bulunmuyorlar.
Dikkatleri çeken gelişme bu gelişme sonrası Yanomami kabilesi nedir? Yanomami kabilesi nerede yaşıyor? Yanomami kabilesi hangi ülkede gibi sorularının yanıtları araştırıldı.
Brezilya, 300'den fazla etnik gruptan olmak üzere yaklaşık 800 bin yerli insana ev sahipliği yapıyor. Yüz boyama ve karmaşık piercingleriyle tanınan Yanomami halkı ise yaklaşık 27 bin kişiden oluşuyor.
Yanomami halkı, dış dünyadan 20. yüzyılın ortalarına kadar büyük ölçüde izole bir hayat sürüyor ve 1970'lerde de kızamık ile sıtma gibi hastalıklardan etkilenmişti.
Venezuela ve Brezilya sınırları içinde yaşayan Yanomami kabilesinin kendilerine has gelenekleri bulunuyor.
Kadınlar genellikle bahçe işleri ile ilgilenirken, erkekler av işleri ile ilgilenir. Hasat çok iyi olduğu zaman, büyük yemek partileri veriliyor ve geç saatlere kadar sürekli yemek yiyerek, şarkı söyleyip dans ediyorlar.
Ölülerini yakan Yanomami kabilesi, daha sonra bu ölülere ait külleri yöresel bir çorbaya serpiştiriyor. Yanomamiler bu çorbayı içtiklerinde ölülerinin ruhunun, kendi bedenlerine geçtiğine inanıyor. Üstelik bu çorba ölen kişinin en sevdiği kişiler tarafından içilmek zorunda.