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Mega havayolu firmaları belli oldu (Türkiye'den de bir şirket listede)

ntv.com.tr

Dünyanın en büyük uçuş takvimi ve uçuş durumu veri tabanına sahip şirketi OAG Aviation Worldwide, mega havayolu firmalarını belirledi. Listede ilk 20'de Türkiye'den de bir havayolu şirketi yer aldı. İşte dünyanın mega havayolu firmaları...

  • 1

    1- LATAM Havayolları Grubu - Şili

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 2

    2- All Nippon Havayolları - Japonya

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 3

    3- Japan Havayolları - Japonya

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 4

    4- Delta Havayolları - ABD

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 5

    5- Alaska Havayolları - ABD

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 6

    6- IndiGo Havayolları - Hindistan

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 7

    7- Southwest Havayolları - ABD

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 8

    8- United Havayolları - ABD

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 9

    9- Amerikan Havayolları - ABD

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 10

    10- British Airways - Birleşik Krall��k

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 11

    11- Scandinavian Havayolları - Danimarka, İsveç, Norveç

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 12

    12- Türk Hava Yolları - Türkiye

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 13

    13- Air France - Fransa

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 14

    14- easyJet - Birleşik Krallık

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
  • 15

    15- China Southern Havayolları - Çin

    mega havayolu firmaları, en büyük havayolları, en büyük havayolu firmaları
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