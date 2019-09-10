Mega havayolu firmaları belli oldu (Türkiye'den de bir şirket listede)
ntv.com.tr
Dünyanın en büyük uçuş takvimi ve uçuş durumu veri tabanına sahip şirketi OAG Aviation Worldwide, mega havayolu firmalarını belirledi. Listede ilk 20'de Türkiye'den de bir havayolu şirketi yer aldı. İşte dünyanın mega havayolu firmaları...
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1
1- LATAM Havayolları Grubu - Şili
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2
2- All Nippon Havayolları - Japonya
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3
3- Japan Havayolları - Japonya
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4
4- Delta Havayolları - ABD
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5
5- Alaska Havayolları - ABD
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6
6- IndiGo Havayolları - Hindistan
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7
7- Southwest Havayolları - ABD
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8
8- United Havayolları - ABD
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9
9- Amerikan Havayolları - ABD
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10
10- British Airways - Birleşik Krall��k
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11
11- Scandinavian Havayolları - Danimarka, İsveç, Norveç
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12
12- Türk Hava Yolları - Türkiye
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13
13- Air France - Fransa
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14
14- easyJet - Birleşik Krallık
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15
15- China Southern Havayolları - Çin