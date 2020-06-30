Mega lüks yatlar Bodrum'da

Mega yatın, dünyanın en zorlu denizlerinde ve en uzak köşelerine seyahat edebilecek şekilde çelik gövde ve alüminyum üst yapıyla tasarlandığı, gri gövdesi, keskin hatlarıyla ve askeri stiliyle dikkat çekici bir dış görünüme sahip olduğu gözlendi.