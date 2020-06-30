Mega lüks yatlar Bodrum'da

Turizmin gözdesi Bodrum'un koylarına Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da kullandığı ultra lüks seyahat yatları demir attı.

Anadolu Ajansı 30.06.2020 - 17:37

Mega lüks yatlar Bodrum'da - 1

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un ünlü koylarında mega yat hareketliliği yaşanmaya başladı.

Mega lüks yatlar Bodrum'da - 2

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen, sahiplerinin ve kiralayan kişilerin mavi tura çıktığı her biri milyonlarca dolar değerindeki mega yatlar ilgi çekti. 

Mega lüks yatlar Bodrum'da - 3

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da tatillerinde kullandığı belirtilen 75 metre uzunluğundaki mega yat "Cloudbreak" Yalıkavak Mahallesi açıklarına demir attı. 20'den fazla mürettebatın hizmet sunduğu kaydedilen yatta gün boyu hareketlilik yaşandı.

Mega lüks yatlar Bodrum'da - 4

Mega yatın, dünyanın en zorlu denizlerinde ve en uzak köşelerine seyahat edebilecek şekilde çelik gövde ve alüminyum üst yapıyla tasarlandığı, gri gövdesi, keskin hatlarıyla ve askeri stiliyle dikkat çekici bir dış görünüme sahip olduğu gözlendi.

Mega lüks yatlar Bodrum'da - 5

Yatta helikopter başta olmak üzere, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, sinema gibi birçok imkan bulunuyor. 

Mega lüks yatlar Bodrum'da - 6

Cayman bayraklı 55 metre uzunluğundaki "İleria" isimli yat da aynı koya demirledi. 

Mega lüks yatlar Bodrum'da - 7

İçerisinde kimin bulunduğu öğrenilemeyen lüks yatlar, ilgi odağı oldu.

Mega lüks yatlar Bodrum'da - 8
Bazı tatilciler, sahilden yatların fotoğraflarını çekti. Mavi turdan dönen günlük gezi tekneleri de mega yatların bulunduğu bölgeden geçerek müşterilerinin "yüzen otelleri" yakından görmesini sağladı.
Mega lüks yatlar Bodrum'da - 9
Mega lüks yatlar Bodrum'da - 10
Mega lüks yatlar Bodrum'da - 11
Mega lüks yatlar Bodrum'da - 12
Mega lüks yatlar Bodrum'da - 13
Mega lüks yatlar Bodrum'da - 14
Mega lüks yatlar Bodrum'da - 15
Mega lüks yatlar Bodrum'da - 16

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