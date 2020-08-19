Mega yatlarıyla Avrupalı zenginlerin adresi: Güney Ege koyları

GÜNEY EGE KIYILARINI MESKEN TUTTULAR

Dünyanın sayılı zenginleri, film yıldızları, futbolcu ve sanatçılar kendilerine ait veya kiralık mega yatlarla Güney Ege'nin dünyaca ünlü turkuaz rengi denizi ve yeşilin her tonunun bulunduğu koylara demir attı. Değeri 10 ile 70 milyon dolar arasındaki mega yatlara sahip 100 kadar Avrupalı zengin Bodrum, Marmaris, Göcek, Gökova Körfezi ve Datça'nın gözden uzak, izole koylarına demir atarak tatillerine devam ediyor.