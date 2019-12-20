Melekler şehri Bangkok (Bangkok gezilecek yerler)

Bangkok aslında kocaman bir pazar yeri gibi… Bu renkli şehirde gece yapılacak en iyi aktivitelerden biri de gece pazarlarını görmek. Srinakarin Fot Fai Gece Pazarı’nda hem hediyelik eşya alışverişi yapabilir hem de Asya ve Avrupa kültürünün karışımı olan çeşit çeşit lezzetin tadına bakabilirsiniz.
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Yine Bangkok’un en önemli gece pazarlarından biri olan AsiaTique’te canlı müzikli restoranlarda keyifli bir akşam geçirebilir; güzel bir gece manzarası eşliğinde nehir kenarı boyunca yürüyüş yapabilirsiniz.
Yüzen Pazarlar...
Bangkok’ta yapılacak en eğlenceli aktivitelerden biri de nehir üzerindeki bot turları.
Sathorn Limanı’ndan kalkan özel kuyruklu teknelerle nehir üzerinde yaşanan evleri yakından görebilir, yerel halkın yaşam biçimine yakından tanıklık edebilir, hatta hediyelik eşya alışverişi yapabilirsiniz.
Çin Mahallesi; rengarenk çiçek marketleri, sokak yiyecekleri ve hediyelik eşyaları ile ziyaretçilerine gerçek bir görsel bir şölen sunuyor.
Daracık ve zaten satıcılar tarafından işgal edilmiş kaldırımlarda her türlü eşya ve ürünle karşılaşmanız mümkün…
Özellikle de ocak sonu ve şubat başına denk gelen Çin Yeni Yılı’nda giderseniz, binlerce davulcu, aslan dansçısı ve ejderha geçit törenlerinden oluşan müthiş bir gösteriye tanıklık edebilirsiniz.
Bangkok neredeyse her dört yol ağzında bulunan görkemli tapınaklarıyla, Thai kültürünün ihtişamını da gözler önüne seriyor.
Bunlardan en önemli ise kuşkusuz kraliyet ailesinin büyük sarayı olan Grand Palace.
Nehir yoluyla ulaşabileceğiniz bu muhteşem saray, halihazırda kullanımda.
Ayrıca “Yatan Buddha” heykelini görebileceğiniz Wat Pho...
Şafak Tapınağı olarak bilinen Wat Arun ve...
...Çin Mahallesi’ndeki Wat Traimit’te mutlaka görülmesi gereken tapınaklar arasında.
Wat Pho...
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Kaynak: Brandlifemag.com