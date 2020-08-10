Mercan Dağlarının saklı güzelliği: Katır Gölleri

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 13:22 | Son Güncelleme : 10.08.2020 - 13:23
Tunceli, Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, zengin florası, endemik türleri ve yaban hayatı varlığıyla ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
Köyde kısa bir mola verdikten sonra Mercan Dağları'na doğru yolculuğa çıkan doğa tutkunları, yaklaşık 4 saatlik zorlu ve yorucu bir tırmanış sonunda, 5 farklı gölden oluşan Katır Gölleri'ne ulaşıyor.
Çevresi yemyeşil çayırlarla kaplı gölleri gezip, şehrin stresi ve kargaşasından uzakta doğayla iç içe vakit geçiren doğa tutkunları, bazı zamanlarda da su sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen buzul göllerde yüzerek serinliyor.