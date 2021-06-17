Mersin'de iki dağ arasında sallarla yolculuk yapılıyor: Kisecik Kanyonu

"VENEDİK TARİHİ BİR HİS VERİRKEN BURADA ÜRPERTİLİ BİR HEYECAN HİSSEDİYORSUNUZ"

Tarık Bozhan da ilk geldiğinde çok beğendiği kanyonu bu defa yeğenleriyle ziyaret ettiğini aktararak, "Zorlu bir parkuru var. Hem suya girdik hem de kayaların üzerinde yürüyüş yaptık. Eğlenceliydi. Sallarla yapılan yolculuk doğal ve güzel. Burada Venedik'ten fazlası var. Venedik tarihi bir his veriyor. Burada ise kanyonun içerisinden geçtiğinizde ürpertili bir heyecan hissediyorsunuz. Güzel bir his, herkesin tatmasını isterim" diye konuştu.