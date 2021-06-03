Mersin'de yerin 30 kat altına yolculuk: Cennet ve Cehennem Obrukları

Ankara'dan gelen Nazmiye Çobanoğlu da obrukları uzun zamandır merak ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bana çocukluğumda 'Cehennemin orada bir korku hissediyoruz' derlerdi, ben de merak ederdim. Tabii ki yukarıda olunca çok sıkıntı değil ama yine de görüntü olarak hoş şeyler hissettirmiyor. Cennet tarafında ise içerideki havayı solumak bile ayrı rahatlık veriyor. İnmesi biraz zor oluyor ama doğa olarak çevrenin tamamı hoşumuza gitti. Buraya gelirken yolculuk boyunca çevreyi de beğendik. Cennetteki mağaranın içerisinde su sesleri ayrı bir huzur verdi. Merdivenleri inerken gelen kuş sesleri, ağaçların, doğanın görüntüsü hepsi ayrı güzellikler. Merdivenle indik ama çıkarken asansörü kullanarak bu yorgunluğu atacağız"