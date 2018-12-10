Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü (Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus törenleri hakkında merak edilenler)
Bu yıl "Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri programı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Sema gösterisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri hazırlık yaptı. İşte, son günlerde sıklıkla aratılan "Şeb-i Arus nedir?" sorusunun cevabı ve Şeb-i Arus törenleri hakkında merak edilenler...
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Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece Şeb-i Arus olarak adlandırılıyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak tanımlanmıştır.
Mevlana'nın ölüm yıl dönümüne denk gelen haftalarda yapılan 'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' de halk arasında 'Şeb-i Arus' olarak anılmaktadır.
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Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenler, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinliklerle devam edecek.
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Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.
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Etkinlikler kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda açılan çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların tanıtım stantları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Etkinliklerin üçüncü gününde Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda solistliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu.
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Ömer Tuğrul İnançer'in Mesnevi sohbetinin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sema ayin-i şerifi icra edildi. Etkinliğe, çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.
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Öte yandan, etkinlikler kapsamında düzenlenen Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleriyle konferans, söyleşi ve şiir dinletileri, ziyaretçilere manevi duygular yaşatıyor.
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