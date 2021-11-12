Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil

Irak’ın başkenti Bağdat’ın 100 km güneyinde bulunan Antik Babil kentinin tarihi yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayanıyor. Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri sayılan kent tarihe ışık tutuyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 12:11

Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 1

’ın başkenti Bağdat’ın 100 km güneyinde bulunan Antik Babil kentinin tarihi yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayanıyor.

Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 2

Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri sayılan kent, Asma Bahçeleri’nin yanı sıra Hammurabi Dikilitaşı ve Babil Aslanı ile biliniyor.

Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 3

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi’ne alınan Antik kentin büyük bölümü hala toprak altında bulunuyor.

Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 4

Bir zamanlar dünyanın en büyük şehri olan Antik kent, Fırat Nehri’nin kenarında medeniyetin ilk yeşerdiği ve Hammurabi tarafından ilk yazılı kanunların uygulandığı kadim Babil İmparatorluğu’nun merkezi konumundaydı.

Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 5

1990’lı yıllardaki Saddam Hüseyin’in sarayının yapılması ve ardından 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali sırasında kalıntılar üzerinde kurulan üs nedeniyle kentte ağır hasar oluştu.

İşte diğer kareler...

Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 6
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 7
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 8
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 9
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 10
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 11
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 12
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 13
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 14
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 15
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 16
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 17
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 18
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 19
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 20
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 21
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 22
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 23
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 24
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 25
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 26
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 27
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 28
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 29
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 30
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 31
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 32
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 33
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 34
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 35
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 36
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 37
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 38
Mezopotamya'da kurulan Babil İmparatorluğu'nun merkezi: Antik Babil - 39

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