Michigan Gölü buz tuttu
AP
ABD'nin en büyük 5 gölünden biri olan Michigan Gölü, tamamen buz tuttu. Çözünmeye başlayan buz kütlesi milyonlarca parçaya bölündü.
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ABD'nin kuzeyinde yer alan Mackinac Boğazı ile Huron Gölü'ne bağlanan Michigan Gölü’nün kuzey kısmı yılda yaklaşık 4 ay neredeyse tamamen donuyor.
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58 bin kilometrekarelik devasa göl, baharın başlangıcıyla çözülmeye başladığı şu günlerde buzun altında hareket eden su kütlesi nedeniyle parçalara ayrılarak görsel bir şölen sunuyor.
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Havaların ısınmasıyla hızla erimeye başlayan göldeki su, buz tabakasını yüzeye doğru itiyor. Böylece ortaya büyüleyici manzaralar çıkıyor.
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ABD Sahil Güvenlik ekibi, South Haven iskelesinden görülen manzaraya karşı halkı uyardı. Vatandaşlardan göle yaklaşmamaları istendi.
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“Hiçbir buz, özellikle yılın bu döneminde güvenli değildir” uyarısında bulunan yetkililer, gölün bu aylarda yüzde 56’sının buzla kaplı olduğunu bildirdi.