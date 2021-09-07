Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ve açığa demirleyen mega yatlar "IJE" ve "Victoria" ilgi odağı oldu.

Anadolu Ajansı 07.09.2021 - 17:18

Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 1

Akdeniz ve Ege'de mavi yolculuğa çıkan lüks yatlar, Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'u ziyaret etmeye başladı.

Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 2

İlçeye gelen Marshall Adaları bayraklı "IJE" isimli 107 metre uzunluğunda ve 14 metre genişlikteki mega yat, açığa demirledi.

Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 3
Büyüklüğüyle dikkati çeken yattakiler, zaman zaman denize girdi, jet-skiye ve sürat teknesine binerek körfezde tur attı.
Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 4

Bazı tur tekneleri rotalarını değiştirerek mega yatın yakınından geçti, bu sırada teknedeki turistler fotoğraf çektirdi.

Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 5

"Victoria" isimli 71 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki mega yat ise İçmeler açığına demirledi.

Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 6

Kıyıdaki tesislerde tatillerini sürdüren turistler yatları ilgiyle izledi.

Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 7

Her iki yatta kimlerin olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Bodrum açıklarında başka birçok teknenin daha demirli bulunduğu dikkati çekti.

Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 8
Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 9
Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 10
Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 11
Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 12
Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 13
Milyon dolarlık mega yatlar Bodrum'da - 14

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