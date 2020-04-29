Mimar Sinan'ın 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'nin kubbelerini soydular

KILIÇ ALİ PAŞA MEDRESESİ HAKKINDA

Tophane’de bulunan medrese, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından 1580 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Bir külliye olarak tasarlanan yapının içerisinde cami, medrese, türbe, sebil, mektep ve hamam yer almaktadır. 16. yüzyıldan bu yana bozulmadan gelen nadir eserlerden biri olan Kılıç Ali Paşa Camii'nin planı, Mimar Sinan’ın uzun zaman incelediği Ayasofya’ya benzerlik göstermektedir. Tek şerefli bir minaresi bulunan caminin içerisindeki mermer mihrap ve minber ince işçiliği ile dikkatleri çekmektedir.

Deniz üzerinde yapılan ilk cami özelliğini de taşıyan Kılıç Ali Paşa Medresesi, Türk tarihinde önemli bir yer tutmakta olup, günümüzde yerliyabancı birçok turisti ağırlamaktadır.