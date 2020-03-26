Mısır Piramitleri'nde corona virüs önlemleri

Eşre Mohie El-Din, şöyle devam etti.

"Bu dönemi sadece tüm alanı sterilize etmek için değil, aynı zamanda bu bölgeyi tekrar ziyaretçileri kabul etmeye hazır hale getirmek için bazı bakım çalışmaları ve yenileme çalışmaları yaparak geçiriyoruz"