Mısır Piramitleri'nde corona virüs önlemleri

ntv.com.tr - AFP 26.03.2020 - 15:31
Mısır yetkilileri, corona virüsün yayılmasını önlemek için turistik yerler ve piramitlerin dezenfekte edilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor.
Hükümet, son iki hafta boyunca her gece sokağa çıkma yasağı getirmenin yanı sıra okulları kapattı. Ülkelerine geri dönüş yapan yolcular dışında tüm uçuşları durdurdu.
The New York Times'a göre Mısır, 25 Mart itibariyle 400'den fazla teyit edilmiş corona virüs vakası ve 21 ölümle karşılaştı.
23 Mart - 31 Mart tarihleri arasında tüm arkeolojik alanların ülke çapında kapatılması emredildi.
Dünyanın en eski devasa taş binası olan M.Ö 2630 yıllarında yapılan Mısır'daki ilk piramit Djoser Piramidi'nin açılışı için ideal bir zamanlama olmadı, çünkü piramit 14 yıl süren restorasyon çalışmalarından sonra Mart ayında yeni açılmıştı.
Popüler turistik yerler boşken derin bir temizlik yapıyorlar.
Canberra Times'a göre, endüstriyel sterilizasyon ekipmanı kullanan maskeli temizlik görevlileri piramitlerin girişlerini, bilet ofislerini ve yakındaki yolları dezenfekte ediyor.
The New York Times'a göre ise, piramitler gerçekte dezenfekte edilmiyordu.
Piramitlerin genel müdürü Eşre Mohie El-Din, piramitleri temizlemenin "özel malzemeler" gerektirdiğini ve temizliğin "özel bir ekskavatör ekibi" tarafından yapılması gerektiğini söyledi.
Eşre Mohie El-Din, şöyle devam etti.
"Bu dönemi sadece tüm alanı sterilize etmek için değil, aynı zamanda bu bölgeyi tekrar ziyaretçileri kabul etmeye hazır hale getirmek için bazı bakım çalışmaları ve yenileme çalışmaları yaparak geçiriyoruz"
Mısır Piramitleri şu anlık kapalı olsa da Google Arts & Culture ile online olarak ziyaret edebilirsiniz.
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/pyramids-of-giza/