Mısır'ın çölleri değil Antalya'nın Patara'sı

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 05.03.2020 - 12:19
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Turizmi deniz, kum, güneş üçgeninden kurtarmayı amaçlayan Valiliğin alternatif turizmi geliştirme projeleri kapsamında değerlendirilen Kaş ilçesi sınırlarındaki Patara Plajı, Mısır çöllerini anımsatan kum tepeleri, atlı ve develi safari turlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.
2020 YILININ TURİZM TEMASI OLAN 'PATARA' HAKKINDA TÜM BİLİNMESİ GEREKENLER
Bölgedeki kazılarla Likya Birliği'nin önemli kentleri arasında yer aldığı ve tarihi milattan önce 8. yüzyıla dayanan Patara Antik Kenti yakınlarındaki kum tepeleri, Mısır'ın çöllerini anımsatıyor. Bölgedeki girişimcilerce ince kum tepelerinde atlı ve develi safari turları düzenleniyor.
Antik kentin içinden geçen tatilciler, kum tepelerini aşarak 12 kilometrelik Patara Plajı'nın eşsiz güzelliğinde tozlu bir yolculuğa çıkıyor.
Caretta carettaların da önemli bir yuvalama alanı olan plaj, gün batımında ise doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.
İlçenin alternatif turizm açısından en önemli değerleri arasında kaya ve kral mezarları da yer alıyor. İslamlar Mahallesi'ndeki sarp kayalarda yer alan mezarlar, özellikle doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin görmek istediği yerler arasında. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ndeki Xanthos Antik Kenti, kaya ve lahit mezarları ile Likya kültürüne özgü dikme mezar anıtlarıyla yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Antik kent, pek çok tarihi olay ve savaşa sahne olmasına rağmen hâlâ ayakta.
Saklıkent Kanyonu çevresinde ve Patara'daki kum tepelerinde atlı ve develi safari turları yapılıyor.