Mısır'ın çölleri değil Antalya'nın Patara'sı

KAYA MEZARLARI VE XANTHOS ANTİK KENTİ

İlçenin alternatif turizm açısından en önemli değerleri arasında kaya ve kral mezarları da yer alıyor. İslamlar Mahallesi'ndeki sarp kayalarda yer alan mezarlar, özellikle doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin görmek istediği yerler arasında. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ndeki Xanthos Antik Kenti, kaya ve lahit mezarları ile Likya kültürüne özgü dikme mezar anıtlarıyla yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Antik kent, pek çok tarihi olay ve savaşa sahne olmasına rağmen hâlâ ayakta.