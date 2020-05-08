Modern insandan uzak Amazon kabileleri

Brezilyalı fotoğrafçı Ricardo Stucker bindiği helikopterin rotası fırtına sebebiyle değiştirilince muhtemelen ömrünün en heyecan verici keşfini yaşadı. Yaşam portalı Boredpanda o fotoğrafları derledi...

ntv.com.tr 08.05.2020 - 15:43

Bulunduğu helikopter yağmur ormanları üzerinde seyrederken Stucker, ormanda yaşayan ve dünyanın modern yaşam düzeniyle henüz tanışmamış bir kabileyle karşılaştı.

Karşılaşma, Brezilya‘nın Acre eyaleti üzerinde Peru sınırında yaşandı.

Karşılaşma sırasında kabile üyelerinden helikoptere mızrak fırlatanlar oldu.

Stucker, National Geographic'e yaptığı açıklamada "Endişeli değil daha çok merak etmiş gibi görünüyorlardı" dedi

Brezilya'nın yerel ormanları ve yerlileri korumaya yönelik katı kanunları sebebiyle, bu kabilenin şimdiye kadar keşfedilmemiş olması ihtimali var.

Stucker, karşılaşmaya dair hislerini National Geographic'e şöyle anlatıyor: "Sanki geçtiğimiz yüzyılda yaşayan bir ressammışım gibi hissettim. 21. yüzyılda hala medeniyetle iletişime girmemiş insanların olduğunu düşünmek, hala 20.000 yıl önceki ataları gibi yaşıyor olmaları, bu çok güçlü bir duygu"

Bir grup araştırmacı ise kabile üyelerinin vücudundaki kırmızı boyalar sebebiyle, bu insanların 2008'de keşfedilmiş bir kabilenin aynısı olabileceğini düşünüyor.

İŞTE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN DİĞER İZOLE KABİLELER

İngiliz fotoğrafçı Jimmy Nelson, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca dünyanın dört bir yanına gitti ve kaybolmaya yüz tutmuş, toplumdan izole egzotik yerli kabileleri fotoğrafladı. Nelson, "Homage to Humanity" (İnsanlığa Hürmet) adlı son projesi için beş kıta gezdi, 34 yerli kültürü ziyaret etti. İşte o kabilelerin nefes kesen fotoğrafları...

Hakamou'i, Ua Pou, Marguesas Adaları, Fransız Polinezyası
Yang Shuo Karabatak, Çin
Samburu Kabilesi, Kenya
Maske Dansçıları, Paro, Bhutan
Perak Kadınlar, Thikse Manastırı, Ladakh, Hindistan
Huli Wigmen, Ambua Şelalesi, Tari Vadisi, Papua Yeni Gine
Vaioa Nehri, Atuona, Hiva Oa, Marquesas Adaları, Fransız Polinezyası
Khoyor Tolgoi Tepesi, Altan Tsogts Bölgesi Bayan Ulgii Provence, Moğolistan
Ni Vanuatu Erkekler Rah Lava Adası, Torba İli Vanuatu Adaları
Tarangire, Rift Escarpment, Tanzanya
Ganj, Haridwar, Hindistan
Ndoto Dağ Sırası, Kenya
Angge Köyü, Yukarı Mustang Nepal
Te Aroha Mikaka & Sky Körfezi Körfezi, Haruru Şelaleleri, North Island, Yeni Zelanda
Likekaipia Kabilesi Ponowi Köyü, Jalibu Dağları, Batı Dağlık Bölgesi, Papua Yeni Gine
Uramana Clan, Amuioan, Tufi, Papua Yeni Gine
Miao Köyü, Liu Pan Shui, Gui Zhou, Çin
Paro Geçidi, Bhutan
Mount Bosavi Şelalesi, Papua Yeni Gine
Korcho Köyü, Omo Vadisi, Etiyopya

Lake Argentino / Cerro Christal Horizon Patagonya-Arjantin

Kaynak: Boredpanda

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