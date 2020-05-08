Modern insandan uzak Amazon kabileleri

ntv.com.tr 08.05.2020 - 15:43
Bulunduğu helikopter yağmur ormanları üzerinde seyrederken Stucker, ormanda yaşayan ve dünyanın modern yaşam düzeniyle henüz tanışmamış bir kabileyle karşılaştı.
Karşılaşma, Brezilya‘nın Acre eyaleti üzerinde Peru sınırında yaşandı.
Karşılaşma sırasında kabile üyelerinden helikoptere mızrak fırlatanlar oldu.
Stucker, National Geographic'e yaptığı açıklamada "Endişeli değil daha çok merak etmiş gibi görünüyorlardı" dedi
Brezilya'nın yerel ormanları ve yerlileri korumaya yönelik katı kanunları sebebiyle, bu kabilenin şimdiye kadar keşfedilmemiş olması ihtimali var.
Stucker, karşılaşmaya dair hislerini National Geographic'e şöyle anlatıyor: "Sanki geçtiğimiz yüzyılda yaşayan bir ressammışım gibi hissettim. 21. yüzyılda hala medeniyetle iletişime girmemiş insanların olduğunu düşünmek, hala 20.000 yıl önceki ataları gibi yaşıyor olmaları, bu çok güçlü bir duygu"
Bir grup araştırmacı ise kabile üyelerinin vücudundaki kırmızı boyalar sebebiyle, bu insanların 2008'de keşfedilmiş bir kabilenin aynısı olabileceğini düşünüyor.
İngiliz fotoğrafçı Jimmy Nelson, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca dünyanın dört bir yanına gitti ve kaybolmaya yüz tutmuş, toplumdan izole egzotik yerli kabileleri fotoğrafladı. Nelson, "Homage to Humanity" (İnsanlığa Hürmet) adlı son projesi için beş kıta gezdi, 34 yerli kültürü ziyaret etti. İşte o kabilelerin nefes kesen fotoğrafları...
Lake Argentino / Cerro Christal Horizon Patagonya-Arjantin
Kaynak: Boredpanda