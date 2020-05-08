Modern insandan uzak Amazon kabileleri

Stucker, karşılaşmaya dair hislerini National Geographic'e şöyle anlatıyor: "Sanki geçtiğimiz yüzyılda yaşayan bir ressammışım gibi hissettim. 21. yüzyılda hala medeniyetle iletişime girmemiş insanların olduğunu düşünmek, hala 20.000 yıl önceki ataları gibi yaşıyor olmaları, bu çok güçlü bir duygu"