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Moğolların Efendisi Cengiz Han'ın atlı heykeli yoğun ilgi görüyor

Anadolu Ajansı

Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a bir saat uzaklıkta Tsonjin-Boldog bölgesinde yer alan, 40 metre boyundaki dev Cengiz Han Heykeli ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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    Moğolistan Tsonjin-Boldog bölgesinde, tamamen paslanmaz çelikten yapılan Cengiz Han Heykeli'ni ziyaret edenler asansörle anıtın üzerine çıkarak manzaranın keyfini çıkarıyor.

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    Rivayete göre Cengiz Han'ın bir savaş sonrasında altın kırbaç bulduğu tepeye yapılan heykel, insan eliyle yapılan 100 harika eser arasında yer alıyor.

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    cengiz han, moğolistan, atlı heykel, cengiz han heykeli, moğolistan gezilecek yerler
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    cengiz han, moğolistan, atlı heykel, cengiz han heykeli, moğolistan gezilecek yerler
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    cengiz han, moğolistan, atlı heykel, cengiz han heykeli, moğolistan gezilecek yerler
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    cengiz han, moğolistan, atlı heykel, cengiz han heykeli, moğolistan gezilecek yerler
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