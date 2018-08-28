Moğolların Efendisi Cengiz Han'ın atlı heykeli yoğun ilgi görüyor
Anadolu Ajansı
Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a bir saat uzaklıkta Tsonjin-Boldog bölgesinde yer alan, 40 metre boyundaki dev Cengiz Han Heykeli ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Moğolistan Tsonjin-Boldog bölgesinde, tamamen paslanmaz çelikten yapılan Cengiz Han Heykeli'ni ziyaret edenler asansörle anıtın üzerine çıkarak manzaranın keyfini çıkarıyor.
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Rivayete göre Cengiz Han'ın bir savaş sonrasında altın kırbaç bulduğu tepeye yapılan heykel, insan eliyle yapılan 100 harika eser arasında yer alıyor.
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