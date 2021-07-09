Mor tarlalarda foto safari dönemi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'daki lavanta tarlalarının kente çok sayıda ziyaretçi çektiğini dile getirdi.

Lavanta ekiminin kentte yaygınlaştığını anlatan Hacıoğlu, "Bizler bu tarlalardaki mor rengin turizm ile buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Seneye daha fazla etkinlikler düzenleyerek daha çok kişinin ilimize gelmesine katkı sağlayacağız. İlimizdeki bu doğal güzellikleri İstanbul'a ve Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Herkes İstanbul'un yanı başındaki bu güzellikleri gelip görmeli" diye konuştu.