Muğla plajlarında sıcak hava yoğunluğu

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, İçmeler, Torba, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler sıcak havada denize girip güneşlenirken, bazıları da su sporları yaparak, zaman geçirdi.