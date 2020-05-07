Muğla'da 3 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Muğla Ortaca-Sarıgerme ve Dalaman Doğal Sit alanı "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayınlanan bu kararla birlikte doğal sit alanında çivi dahi çakılamayacak.

İHA - DHA 07.05.2020 - 10:04

4 Mayıs 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 2492 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda şöyle denildi:

"Muğla ili Ortaca ve Dalaman İlçeleri sınırları içerisinde bulunan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "İklim değişikliğine tampon oluşturacak ekolojik özellikleriyle birlikte caretta carettaların yumurtlama alanları başta olmak üzere birçok nadir türe ev sahipliği yapan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi.

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