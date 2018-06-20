Muğla'da doğal bir akvaryum: Kadın Azmağı Deresi

Marmaris’ten haftanın iki günü Azmak turu düzenlediklerini anlatan Mustafa Erdoğan, "Burası doğal bir akvaryum. Yani suyun içindeki her şeyi görebiliyorsunuz. Yüzmek çok keyifli. Müşterilerimiz buraya bayılıyor. Şu anda müşterilerimizin hepsi İngiliz. İngiliz turistler azalmıştı ama tekrar gelmeye başladı. Daha çok Rus ve İranlılar geliyordu. Şimdi İngiliz ve Hollandalılar da gelmeye başladı" diye konuştu.