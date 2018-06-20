Muğla'da doğal bir akvaryum: Kadın Azmağı Deresi
Anadolu Ajansı
Muğla'nın Ula ilçesindeki "Sakin şehir" olarak da bilinen Akyaka'da doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'ne her sene 1 milyondan fazla turist geliyor.
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Muğla'nın Ula ilçesinde "sakin şehir" olarak da bilinen Akyaka Mahallesi'nde bulunan doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, her sene 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti çekiyor.
Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi (Akyaka Azmak Deresi), su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine de ev sahipliği yapıyor.
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Dereyi tekne ve kanolarla gezen turistler, bu bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Derenin buz gibi akan suyu ve eşsiz güzellikleri son yıllarda özellikle İngiliz turistlerin ilgisini çekiyor.
Ula Belediye Başkanı Ümit Karaarslan, yaptığı açıklamada, Kadın Azmağı Deresi’nin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrolünde olduğunu söyledi.
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"YILDA EN AZ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYOR"
"Sakin şehir" unvanına sahip Akyaka'nın güzelliklerinin korunması gerektiğini belirten Karaarslan, "Üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Azmak Deresi kullanımı Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığında kurulan şirket tarafından yönetilmekte. Yılda en az 1 milyon kişi ziyaret ediyor" dedi.
Karaarslan, Kadın Azmağı'na çevre ilçe ve illerin yanı sıra son yıllarda özellikle İngiliz turistlerin ilgi göstermesinin, Muğla ve ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.
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Akyaka’da tekne turu düzenleyen emekli zabıta komiseri Şadi Durmaz, yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak için mücadele ettiklerini dile getirdi. Geçmiş yıllarda Hindistan ve Filistin’den müşterilerinin olduğunu belirten Durmaz, bu yıl ağırlıklı olarak Rus ve İngiliz turistlerin bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.
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"ŞU ANDA MÜŞTERİLERİMİZİN HEPSİ İNGİLİZ"
Marmaris’ten haftanın iki günü Azmak turu düzenlediklerini anlatan Mustafa Erdoğan, "Burası doğal bir akvaryum. Yani suyun içindeki her şeyi görebiliyorsunuz. Yüzmek çok keyifli. Müşterilerimiz buraya bayılıyor. Şu anda müşterilerimizin hepsi İngiliz. İngiliz turistler azalmıştı ama tekrar gelmeye başladı. Daha çok Rus ve İranlılar geliyordu. Şimdi İngiliz ve Hollandalılar da gelmeye başladı" diye konuştu.
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Turizmci Tuncay Dinçay, yaklaşık 2 yıldır turlarla ilgilendiğini, Akyaka'ya bu yıl özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiğini belirtti.
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"BURASI İLGİNÇ VE ÇOK GÜZEL BİR YER"
İngiltere'den Marmaris'e kızıyla tatile gelen Linda Michael "Akyaka'yı çok beğendik. Her sene iki kez Kadın Azmağı turuna katılıyoruz. Burası ilginç ve çok güzel bir yer" dedi.