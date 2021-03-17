Muğla'da 'dört mevsim' turizm

İHA - ntv.com.tr 17.03.2021 - 10:40
Muğla; Babadağ Yamaç Paraşüt Pisti, Dalaman Rafting Alanı, Gökova Kitesörf alanı gibi birçok sportif aktiviteye uygun alanlarıyla son yıllarda spor turizminde de adından söz ettiriyor.
Ayrıca Yörük Türkmen Şenlikleri, Yağlı Güreş Festivalleri, The Bodrum Cup Yelken Yarışı, Dünya Ralli Şampiyonası gibi birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.
Diğer yandan yılın en az 300 günü güneşli geçen ılıman iklimi, bol oksijeni ve düşük nem oranıyla sağlıklı bir yaşam sunan Muğla, verimli ve temiz topraklarında yetişen doğal ürünler kullanılarak hazırlanan sağlıklı ve lezzetli yöresel lezzetlerle de öne çıkıyor.
Muğla’nın dört mevsim ziyaret edilebilecek rotaları ve alternatif turizm seçenekleriyle dikkat çektiğini ifade eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, dünyada eşi benzeri bulunmayan zenginlikleriyle Muğla’nın sadece yurt içinde değil yurt dışından da büyük ilgi gördüğünü söyledi.