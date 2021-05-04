Muğla'da Yeşil Nefes Turu'yla eko turizm tanıtımı

DHA 04.05.2021 - 13:06
Orman Genel Müdürlüğü'nce pandemi döneminde daha iyi koşullarda tatil yapılmasını sağlamak ve son yıllarda büyük bir gelişmeyle devam eden ekoturizm pastasından pay alınması amacıyla Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesi'nde Yeşil Nefes Turları etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe, Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanı Özgür Balcı, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Adem Acar, şube müdürleri, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Dinç, sosyal medya fenomenleri ile bloggerlar ve bisiklet grupları katıldı.
Kavakarası Mahalle Meydanı'ndaki doğa yürüyüşü ve bisiklet parkuru tanıtım etkinliği, Orman Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Uzmanı Sahibi Aydın Baran'ın brifing vermesiyle başladı. Sığla ormanı içindeki bir alana fidan dikildi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Atak, sığla yağının ağaçtan nasıl elde edildiğini ağacın kabukları kazıyarak anlattı. Sığla yağının işlendiği merkezde kullanıma hazır hale gelene kadar olan evreleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Yüksel Yanmadık tarafından anlatıldı.
Bisikletliler ormanlık alanda çöp topladı. Yürüyüş güzergahında bulunan Menteşoğulları'ndan kalma türbenin tarihsel geçmişi anlatıldı. Köyceğiz Gölü etrafı tekneyle gezildi. 8 bin 950 metre uzunluğundaki bisiklet parkuru, gölün kuzeydoğusundan başlayıp, eski Köyceğiz mahallesinden geçilerek Kavakarası'nda son buldu.
Doğanın önemine değinen Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Dinç, “İnsanlarımız bu güzellikleri gördüklerinde doğal hayatın ne kadar kıymetli olduğunun farkına varacaklar. Burada 101 endemik tür bulunuyor. 96 farklı kuş türünü ve yaban hayatını gözlemliyoruz. Doğaya ayak izi bırakan ve fotoğraf alan insanlar istiyoruz. Biz onlara eko turist diyoruz" diye konuştu.
Sosyal medyada fenomenlerinden Ozan Aras, Türkiye'de 19 eko turizm rotası oluşturuldu. Bunlardan biri olan Kavakarası rotasındayız. 4 kıtayı gezdim. Türkiye'de gitmediğim yerleri geziyorum“ diye konuştu.
Diğer sosyal medya fenomenlerinden Tülin Kılıç, Köyceğiz ve Kavakarası'ndaki eko turizm rotalarını tanıttıklarını ifade etti.