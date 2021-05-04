Muğla'da Yeşil Nefes Turu'yla eko turizm tanıtımı

Orman Genel Müdürlüğü'nce pandemi döneminde daha iyi koşullarda tatil yapılmasını sağlamak ve son yıllarda büyük bir gelişmeyle devam eden ekoturizm pastasından pay alınması amacıyla Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesi'nde Yeşil Nefes Turları etkinliği düzenlendi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Atak, sığla yağının ağaçtan nasıl elde edildiğini ağacın kabukları kazıyarak anlattı. Sığla yağının işlendiği merkezde kullanıma hazır hale gelene kadar olan evreleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Yüksel Yanmadık tarafından anlatıldı.

Doğanın önemine değinen Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Dinç, “İnsanlarımız bu güzellikleri gördüklerinde doğal hayatın ne kadar kıymetli olduğunun farkına varacaklar. Burada 101 endemik tür bulunuyor. 96 farklı kuş türünü ve yaban hayatını gözlemliyoruz. Doğaya ayak izi bırakan ve fotoğraf alan insanlar istiyoruz. Biz onlara eko turist diyoruz" diye konuştu.