Muğla'nın el değmemiş koyları mavi yolculuk tutkunlarını ağırlıyor

Türkiye ve dünyanın her yanından "mavi düşlerinin" peşinden gidenlerin şehrin mavi yolculuk rotalarında buluştuğunu dile getiren Tavlı, "Ege ve Akdeniz'in en güzel koylarında, yeşille mavinin binlerce tonunun birbirine karıştığı doğal ortamda sürükleyici bir yolculuğa çıkmak isteyenler, mavi yolculuğu tercih ediyor. Bölgedeki özel turlar, belirledikleri rotalarda özgürce gezmek isteyen aileler ve arkadaş grupları için ideal bir seçim oluyor. Bu nedenle çok sayıda kişi bölgeyi tercih ediyor" diye konuştu.